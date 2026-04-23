Charly García se sometió a una nefrectomía parcial y evoluciona bien

Título: Charly García fue operado de un riñón: se sometió a una nefrectomía parcial y evoluciona favorablemente.



Sumario / Bajada: El músico argentino, de 72 años, fue intervenido de manera programada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT). Permanece en observación en una habitación común, con diálisis postoperatoria y bajo estricto control médico. Su entorno aseguró que “salió todo perfecto” y que la evolución es positiva.



Nota periodística:

Buenos Aires, 23 de abril de 2026.- El legendario músico Charly García fue sometido este jueves a una nefrectomía parcial, una cirugía programada en la que se extirpó solo una parte de uno de sus riñones. La intervención se realizó sin complicaciones en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) de Buenos Aires, donde el artista continúa internado en observación.



Según informó su mánager a través del programa LAM (América TV), la operación “salió todo perfecto”. García, de 72 años, se encuentra en una habitación común y recibe un tratamiento de diálisis postoperatoria para apoyar la función renal, un procedimiento habitual tras este tipo de intervenciones debido a la medicación que recibe y la necesidad de monitoreo constante.



“El seguimiento es constante”, indicaron desde su círculo íntimo. Los primeros reportes médicos describen un cuadro estable y una evolución favorable. Se espera que permanezca en observación hasta que los profesionales consideren seguro otorgarle el alta.



La nefrectomía parcial es una técnica quirúrgica que busca preservar la mayor cantidad posible de tejido renal sano, minimizando el impacto en la función del órgano. En el caso de García, se trataba de un procedimiento planificado desde hacía tiempo como parte de su tratamiento.



En las últimas semanas, el artista había mostrado buena actividad pública: asistió al concierto de AC/DC en River, recibió la visita de León Gieco y fue visto en distintos eventos culturales, lo que generó tranquilidad entre sus seguidores antes de la cirugía.



La salud de Charly García ha sido tema de atención mediática en los últimos años, pero en esta oportunidad su equipo y los médicos transmitieron un mensaje optimista. El foco ahora está puesto en su recuperación y en el monitoreo diario de su evolución renal.

