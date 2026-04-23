23 de abril de 2026
REVISTA QUé
Ciudad de Buenos Aires: Jorge Macri se proyecta a 2027 y anticipó que va por la reelección
El jefe de Gobierno reivindicó los avances de su administración, puso el eje en el orden urbano, la seguridad y el espacio público, y busca consolidar su liderazgo dentro del PRO en un escenario político en reconfiguración.
El escenario político en la Ciudad de Buenos Aires empieza a tomar temperatura de cara a 2027. Aunque aún transita la mitad de su mandato, Jorge Macri confirmó que buscará la reelección como Jefe de Gobierno, anticipando así su posicionamiento dentro del PRO.
El anuncio se dio en una entrevista radial, donde el alcalde porteño fue directo sobre sus intenciones. “Me encanta gestionar ciudades y, si los vecinos me acompañan, me gustaría continuar”, afirmó, dejando en claro su voluntad de seguir al frente del Ejecutivo local.
En cuanto a la gestión, Macri destacó un balance positivo de estos primeros años, con foco en el orden urbano, la seguridad y el uso del espacio público. Según planteó, su objetivo es profundizar ese rumbo y consolidar una agenda que, asegura, ya muestra resultados.
El adelantamiento de su candidatura también tiene una lectura política. Si bien el propio jefe de Gobierno admitió que “falta mucho” para las elecciones, la definición temprana busca fortalecer su liderazgo en el PRO porteño y marcar terreno frente a eventuales competidores.
Todo esto ocurre en medio de un proceso de reconfiguración del PRO a nivel nacional y en un contexto de relación ambivalente con el gobierno de Javier Milei, entre acuerdos puntuales y tensiones políticas.