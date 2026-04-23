Volver | La Tecla Nacionales 23 de abril de 2026 REVISTA QUé

Ciudad de Buenos Aires: Jorge Macri se proyecta a 2027 y anticipó que va por la reelección

El jefe de Gobierno reivindicó los avances de su administración, puso el eje en el orden urbano, la seguridad y el espacio público, y busca consolidar su liderazgo dentro del PRO en un escenario político en reconfiguración.

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