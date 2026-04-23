Apps
Jueves, 23 abril 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
23 de abril de 2026
REVISTA QUé

Ciudad de Buenos Aires: Jorge Macri se proyecta a 2027 y anticipó que va por la reelección

El jefe de Gobierno reivindicó los avances de su administración, puso el eje en el orden urbano, la seguridad y el espacio público, y busca consolidar su liderazgo dentro del PRO en un escenario político en reconfiguración.

Ciudad de Buenos Aires: Jorge Macri se proyecta a 2027 y anticipó que va por la reelección
Compartir

El escenario político en la Ciudad de Buenos Aires empieza a tomar temperatura de cara a 2027. Aunque aún transita la mitad de su mandato, Jorge Macri confirmó que buscará la reelección como Jefe de Gobierno, anticipando así su posicionamiento dentro del PRO.

El anuncio se dio en una entrevista radial, donde el alcalde porteño fue directo sobre sus intenciones. “Me encanta gestionar ciudades y, si los vecinos me acompañan, me gustaría continuar”, afirmó, dejando en claro su voluntad de seguir al frente del Ejecutivo local.

En cuanto a la gestión, Macri destacó un balance positivo de estos primeros años, con foco en el orden urbano, la seguridad y el uso del espacio público. Según planteó, su objetivo es profundizar ese rumbo y consolidar una agenda que, asegura, ya muestra resultados.

El adelantamiento de su candidatura también tiene una lectura política. Si bien el propio jefe de Gobierno admitió que “falta mucho” para las elecciones, la definición temprana busca fortalecer su liderazgo en el PRO porteño y marcar terreno frente a eventuales competidores.

Todo esto ocurre en medio de un proceso de reconfiguración del PRO a nivel nacional y en un contexto de relación ambivalente con el gobierno de Javier Milei, entre acuerdos puntuales y tensiones políticas.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ENTREVISTA

Valenzuela: “En 2027 podemos ganar 30 o 40 intendencias en la Provincia”

El senador se mostró optimista de cara a las elecciones del año que viene y minimizó la interna en el espacio mileísta. En diálogo con “Desconfiados”, dijo que el espacio libertario debe incorporar a otros sectores para “ganar la Provincia de Buenos Aires” y ensalzó a Bullrich como “la dirigente clave” en la alianza de gobierno.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Rappallini en problemas: fue procesado junto a la intendenta interina por fraude electoral en 2019

Vivienda y poder territorial: Kicillof redefine cómo se adjudican casas en barrios populares

Diputados denuncian recortes de programas sociales y hubo un dardo para Kicillof

Bajo control: Pareja creó un órgano provincial para coordinar a los concejales libertarios

Quién es Rossana Almeyda, la modelo que conquistó a Tinelli

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET