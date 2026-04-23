Jóvenes, política y un futuro incierto

¿Con el Colo y sin el Gordo?: lupa preparada para el encuentro libertario en Suipacha El partido llevará a cabo una jornada de capacitación política, en el marco del lanzamiento de la Escuela de Formación 2026. Además de Pareja, estaría presente Diego Santilli y Santiago Caputo, no así los tuiteros de las Fuerzas del Cielo.