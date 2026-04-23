Jóvenes, política y un futuro incierto

Expectativas, decepciones, temores, son algunas sensaciones que recorren a la juventud argentina. Cinco referentes partidarios de la Provincia analizan el momento de este sector de la población.
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"Juventud, divino tesoro" es el verso más famoso de la "Canción de otoño en primavera", del poeta nicaragüense Rubén Darío. Sin embargo, el brillo de los años mozos se ve opacado en nuestro país por una dirigencia reacia a compartir espacios y una realidad que los angustia y preocupa.
A pesar de la imagen de no comprometidos que venden algunos medios, la militancia es un refugio para muchos de ellos, aportando una mirada fresca sobre el momento del país y la Provincia.
Los referentes de cinco espacios políticos coinciden en que los jóvenes no está despolitizados, sino hartos de la forma de hacer política de los partidos tradicionales, y aportan su visión acerca de la experiencia que les dan sus tiempos -breves- de militancia.
Diferentes miradas, expectativas contrapuestas -especialmente con la visión libertaria de la sociedad- son las que compartieron con La Tecla a la presidenta de la Juventud Radical PBA, Antonela Moreno (Asesora en comunicación y periodista); la representante de la Juventud del MDF, Macarena Kunkel (docente, funcionaria del ministerio de Trabajo provincial y Lic. en Relaciones del Trabajo); el flamante presidente de la Juventud de La Libertad Avanza (24 años, de San Fernando, estudiante de Administración Pública en la Unsam); Ignacio Albor, del PRO, concejal amarillo de Vicente López y Sofía Martínez Naya, de la Juventud del PTS y estudiante de Psicología.
Con mayor o menor efusividad, todos mantienen una mirada crítica respecto de la política tradicional en cuanto a ser receptores de las inquietudes de los jóvenes, deseosos de encontrar soluciones novedosas e imaginativas a problemas recurrentes de nuestro país.
Antonela Moreno (Juventud Radical) “Cuando se cierra una puerta entramos por la ventana”
1- ¿Cómo observan el momento del país con la mirada de los jóvenes?
- Es una mirada bastante crítica. Lo vemos en la economía, en la inflación y, sobre todo, en el consumo diario que se siente en el bolsillo. Pero también en la mirada sobre cómo está el rumbo del país con un impacto mayor para con nuestra generación en primer empleo, vivienda o educación. El sueño de la casa propia es casi imposible, el Banco Nación brinda créditos a funcionarios del gobierno que nos piden todo el tiempo un esfuerzo más.
2- ¿Hay lugar para los jóvenes o la edad sigue siendo una restricción?
- Eso es histórico, las juventudes hemos sido negadas. Para ocupar lugares de poder hay muchas restricciones y la edad es una de ellas, como lo es el género. Lugar para los jóvenes en la política hay, y mucho del trabajo que venimos realizando desde nuestro lugar con la Juventud Radical es para ampliar esos lugares de participación. Creo que la renovación en la política es necesaria y que la mirada joven para la toma de decisiones es importante para traer frescura y movimiento a la política. En la UCR no vemos esa restricción y cuando se cierra una puerta entramos por la ventana.
3- Qué evaluación hace de la gestión de Axel Kicillof ?
- Mi evaluación no es positiva. Si bien se entienden las dificultades por una menor fuerte de ingresos, tenemos una salud que no rehabilita, una educación que no educa, las dificultades en seguridad. También las dificultades de los inquilinos con el Bapro, que no ofrece mejores seguros de caución, créditos hipotecarios y poder acceder a nuestra primer vivienda.
4- ¿Qué preocupaciones o necesidades tienen hoy los jóvenes?
- Hay una pérdida de sentido, de pensar en lo colectivo y, sobre todo, de pensar en el futuro. Es casi imposible pensar en la casa propia, en el acceso al trabajo, en independizarnos a temprana edad. Y no veo a la dirigencia trabajando en estas cosas.
5- Se habla mucho de la despolitización de los jóvenes en los últimos años. ¿Coincide con este diagnóstico?
- No creo que haya una despolitización, sino que hay una despartidización. Se descree de la política tradicional y de los partidos políticos, venimos de decepción en decepción. La misma Libertad Avanza vino con muchas promesas para nuestra generación y hoy está rumbo a un nuevo fracaso.
Sebastian Acuña (La Libertad Avanza) “La política trató a los jóvenes como militancia rentada”
1- ¿Cómo observan el momento del país con la mirada de los jóvenes?
- Estamos en un momento clave en la historia argentina. Durante mucho tiempo se instaló la idea de que teníamos que irnos del país para desarrollarnos. Que teníamos que ahorrar para un pasaje y sobrevivir uno o dos meses en Europa hasta conseguir algún trabajo, aislado de tu familia, lejos de tus amigos. Con Milei eso cambió, tenemos previsibilidad. Lo más importante es que cambió la lógica de fondo: el esfuerzo de la sociedad ya no tiene que estar al servicio de la casta.
2- ¿Hay lugar para los jóvenes o la edad sigue siendo una restricción?
- Hoy la edad dejó de ser una barrera. No veo en ningún otro espacio que la juventud tenga tanto margen para crecer y asumir responsabilidades dirigenciales como en La Libertad Avanza. Durante mucho tiempo, la política trató a los jóvenes valiosos como militancia rentada para el acomodo o las estructuras cerradas. En nuestro espacio pasa lo contrario, hay formación, compromiso y militancia genuina. Muchos de nuestros jóvenes vienen del sector privado, estudian, trabajan y se involucran por convicción, no por un cargo. Acá la juventud no está para llenar actos o pegar carteles, está para conducir, discutir el rumbo del país y transformar la realidad.
3- Qué evaluación hace de la gestión de Axel Kicillof ?
- Creo que no existe tal cosa como gestión. La Provincia esta vulnerable por donde la mires: sobran ministerios, direcciones, cargos que no sirven para nada más que para hacer caja.
4- ¿Qué preocupaciones o necesidades tienen hoy los jóvenes?
- Los jóvenes hoy necesitan libertad, y eso se expresó con mucha fuerza en 2023. El acceso a la información y la comparación con otros países nos hizo tomar conciencia de cuánto nos habíamos quedado atrás. Eso también se refleja en las universidades, muchos planes de estudio siguen atrasados y desconectados de esa realidad.
5- Se habla mucho de la despolitización de los jóvenes en los últimos años. ¿Coincide con este diagnóstico?
- No estoy de acuerdo con eso, lo que hubo fue una crisis de representación, la política tradicional dejó de interpretar sus problemas, su lenguaje y sus aspiraciones. La irrupción de Javier Milei rompió con eso. El problema nunca fue falta de interés, sino falta de una voz que representara lo que muchos ya pensaban.
Macarena Kunkel (Juventud Peronista-MDF) "Nuestro lugar pareciera ser de cupo generacional"
1- ¿Cómo observan el momento del país con la mirada de los jóvenes?
- Desde diciembre de 2023 el gobierno que encabeza Javier Milei viene tomando todos los días medidas que atentan contra las grandes mayorías. En este momento hay muchos jóvenes que observamos la crisis que vive nuestro pueblo pero que lejos de desanimarnos estamos convencidos de que es posible vivir de otra manera y nos comprometemos en esa tarea. En la Argentina de Milei el futuro está clausurado para millones de nosotros. No aparece como un horizonte prometedor sino como la causa de miedos, ansiedades e incertidumbres. Nosotros trabajamos para combatir el discurso de la antipolítica y de la resignación.
2- ¿Hay lugar para los jóvenes o la edad sigue siendo una restricción?
- Siempre hubo lugar para los jóvenes en la política. El enorme proceso de transformación encabezado por Néstor y Cristina volvió a acercar a la política a miles de jóvenes que vieron que las cosas podían cambiar. Otro es el debate si pensamos en la posibilidad que tenemos los jóvenes de ocupar lugares de decisión real, en algunos casos pareciera que el lugar de la mesa que ocupamos es más de cupo generacional.
3- Qué evaluación hace de la gestión de Axel Kicillof ?
- En un contexto nacional y mundial tan hostil, cruel y deshumanizante, el gobierno bonaerense es un enclave de resistencia, un escudo y red para defender a los sectores agredidos por Milei. Los laburantes, los empresarios, los jubilados, las personas con discapacidad, los jóvenes, las mujeres, los estudiantes. La gestión que encabeza Axel pone la vida de las personas en el centro, y sigue avanzando derecho al futuro.
4- ¿Qué preocupaciones o necesidades tienen hoy los jóvenes?
La preocupación de los jóvenes tiene que ver con la falta de oportunidades actuales y la carencia de perspectiva de futuro. Eso afecta sus derechos a trabajar, a tener una vivienda digna, a estudiar, al cuidado de su salud, al esparcimiento.
5- Se habla mucho de la despolitización de los jóvenes en los últimos años. ¿Coincide con este diagnóstico?
- Existen sectores de la juventud que siguen muy organizados, militando en espacios político-partidarios, en espacios sindicales, organizaciones comunitarias, o alrededor de causas específicas como el ambiente, los temas de género o en defensa de las universidades.
Ignacio Albor (PRO) "La política decepcionó y eso generó desconfianza"
1-¿Cómo observan el momento del país con la mirada de los jóvenes?
- Los jóvenes miramos el momento del país con una mezcla de preocupación y expectativa. Preocupación porque durante muchos años nos acostumbramos a convivir con inflación, inseguridad, falta de oportunidades y la sensación de que progresar era cada vez más difícil. Hay una sensación muy instalada de que el esfuerzo no alcanza. Pero también hay expectativa porque sentimos que Argentina puede salir adelante si se hacen las cosas bien y si se deja de pensar tanto en la coyuntura y más en el futuro.
2- ¿Hay lugar para los jóvenes o la edad sigue siendo una restricción?
- Creo que cada vez hay más lugar para los jóvenes, pero todavía existe cierto prejuicio con la edad. Muchas veces se piensa que por ser joven no tenés experiencia o capacidad para ocupar lugares de responsabilidad.
Pero también hay espacios donde eso empieza a cambiar. En el PRO hay una apuesta a la renovación, a entender que sin jóvenes en la toma de decisiones es muy difícil construir futuro.
3- ¿Qué evaluación hace de la gestión de Axel Kicillof?
- Me parece desastrosa. La Provincia tiene problemas estructurales gravísimos en materia de seguridad, educación, infraestructura y salud; claramente no vemos un rumbo claro para resolverlos.
Muchas veces pareciera que el gobernador está más enfocado en la discusión política nacional, que en gestionar los problemas concretos de los bonaerenses.
4- ¿Qué preocupaciones o necesidades tienen hoy los jóvenes?
- Principalmente conseguir trabajo, poder alquilar, estudiar, independizarse, vivir seguros y proyectar un futuro. Creo que muchas veces la dirigencia no logra conectar con esas preocupaciones reales y termina discutiendo temas que están lejos de la vida cotidiana de los jóvenes.
5- Se habla mucho de la despolitización de los jóvenes en los últimos años. ¿Coincide con este diagnóstico?
No coincido con la idea de una despolitización. Creo que los jóvenes sí se interesan por la política, pero de otra manera. Tal vez no participan como antes en partidos o estructuras tradicionales, pero sí opinan, se involucran, militan causas, participan en redes. Lo que pasó es que la política decepcionó, y eso generó desconfianza y enojo.
Sofía Martínez (FIT-U) "Estamos cansados, hartos de esta situación"
1-¿Cómo observan el momento del país con la mirada de los jóvenes?
- Los jóvenes vivimos un momento complicado, sobre todo por nuestras condiciones de vida. Somos quienes tenemos los peores laburos, o nos la pasamos buscando un laburo que no encontramos, o laburamos mil horas por dos mangos de forma precarizada. Y esto lo incrementó el gobierno de Javier Milei. Se multiplicaron los contratos basura y eso hace que muchos deban dejar su carrera o demorar su egreso de la universidad.
2- ¿Hay lugar para los jóvenes o la edad sigue siendo una restricción?
- Creo que hay lugar para los jóvenes en la política, pero no en la política tradicional. Cada vez que hay elecciones queda en evidencia que lo único que hacen es hacer rejuntes de viejos vinagres, por el conservadurismo de sus ideas políticas. El lugar que hay para la juventud es en las calles, con las clases públicas o acompañando a los jubilados. En el último tiempo nos hicimos un lugar, pero mostrando que hay otras formas de hacer política, que es desde abajo, que es colectiva, autoorganizándonos y confiando en nuestra propia fuerza como sujetos políticos, activos.
3- ¿Qué evaluación hace de la gestión de Axel Kicillof ?
- Desde que asumió Milei el Gobernador se victimiza y habla como si fuese un periodista, repudiando todo lo que hace el gobierno nacional y denunciando lo que nosotros también repudiamos, que es el quite de las partidas para las provincias. Él elige destinar fondos a pagar la deuda que dejó Vidal en lugar de financiar la salud o la educación. Decidió recortar el boleto educativo gratuito un 30%. Además, sostiene un sistema público de salud en base a veinte mil personas que trabajan de manera precarizada con la peor forma de contrato basura, que son las becas, y el presupuesto votado el año pasado no contempla ningún pase a planta. Su modelo es en base a precarización laboral y bajos salarios.
4- ¿Qué preocupaciones o necesidades tienen hoy los jóvenes?
- Tiene mucho que ver con poder llegar a fin de mes, poder llevar un mango a tu casa y ayudar a tu familia, incluso poder pagar el alquiler. Hay una crisis habitacional muy importante porque es muy difícil sostener un alquiler, ni hablar de independizarse, pero además también el aspecto de los trabajos. La reforma laboral ataca centralmente a la juventud, que somos quienes tenemos los peores laburos. Y hay un ataque a la juventud con el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que provoca que muchos pibes y pibas tengan que dejar de cursar porque no hay bandas horarias, porque no hay plantel docente, y el poco que hay cobra una miseria.
5- Se habla mucho de la despolitización de los jóvenes en los últimos años. ¿Coincide con este diagnóstico?
- La juventud no está despolitizada. Sí considero que estamos cansados, hartos de esta situación. Hay mucho malestar, mucha bronca, es una olla a presión que en cualquier momento se puede destapar. Creo que encontramos otras formas de hacer política con las cuales nos identificamos más.