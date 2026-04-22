Volver | La Tecla Nacionales 22 de abril de 2026 ENCUESTA

Milei enfrenta su momento más delicado: fuerte desgaste y rechazo a su reelección

Un relevamiento nacional de Zuban Córdoba mostró un deterioro en la imagen política del Presidente: seis de cada diez rechazan un segundo mandato. Entre quienes lo votaron en 2023 crece el desencanto por la economía, las promesas incumplidas y los cuestionamientos por corrupción.

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