22 de abril de 2026
ENCUESTA
Milei enfrenta su momento más delicado: fuerte desgaste y rechazo a su reelección
Un relevamiento nacional de Zuban Córdoba mostró un deterioro en la imagen política del Presidente: seis de cada diez rechazan un segundo mandato. Entre quienes lo votaron en 2023 crece el desencanto por la economía, las promesas incumplidas y los cuestionamientos por corrupción.
A poco más de dos años de haber llegado a la Casa Rosada, el presidente Javier Milei atraviesa el escenario político más complejo desde el inicio de su gestión. Así lo refleja la última encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba, que detectó un marcado desgaste en la base de apoyo del oficialismo y un rechazo creciente a la posibilidad de una reelección presidencial.
El dato más contundente del estudio es que solo el 29,4% de los consultados afirma que hoy votaría por la reelección de Milei, mientras que el 60,7% asegura que no lo haría, con un 9,9% que todavía no tiene una posición definida. El trabajo de campo fue realizado entre el 1 y el 3 de abril sobre 2.200 casos en todo el país, con un margen de error de +/- 2,09%.
La encuesta también revela que el rechazo ya no aparece solamente entre votantes opositores. Incluso dentro del electorado que acompañó a Milei en el ballotage de 2023, un 24,7% dice que su apoyo disminuyó y un 9,2% asegura haber dejado de respaldarlo por completo, mientras que un 42,9% sostiene que su apoyo sigue igual y un 19,9% afirma que aumentó.
Entre quienes se alejaron del Gobierno, la principal razón es claramente económica. El 47,7% atribuye su distanciamiento a la situación económica, mientras que el 18,9% menciona las promesas incumplidas, el 12,7% señala el aumento de la corrupción y otro 9,1% cuestiona el manejo de la crisis.
Cuando se analiza por qué una parte de la sociedad ya no volvería a votar al Presidente, el principal motivo vuelve a ser la economía: el 47% menciona la mala gestión económica, seguido por las promesas incumplidas con 24,7% y los casos de corrupción con 21,5%, tres variables que empiezan a erosionar el núcleo político que hasta ahora había resistido el desgaste del ajuste.
El sondeo además muestra que el 60,6% está en desacuerdo con que Milei gobierne un segundo período, contra apenas un 27,3% que respaldaría esa posibilidad. Ese dato se combina con otro dato político relevante: el 48,2% apoyaría una alianza entre distintos partidos para derrotarlo, mientras que el 62,4% cree que Argentina necesita un candidato nuevo que no esté vinculado con las fuerzas políticas actuales.
Para la consultora, el oficialismo conserva un núcleo de apoyo basado principalmente en la confianza en el liderazgo personal de Milei, mencionada por el 47% de quienes aún lo votarían. En segundo lugar aparece el rechazo al peronismo con 21,6%, y recién después la valoración concreta de sus políticas con 20,2%.
Ese dato sugiere que una parte importante del respaldo presidencial sigue sostenida más por la figura del mandatario que por los resultados de gestión, un equilibrio que comienza a mostrar señales de fragilidad en un contexto de persistente tensión social y económica.
Otro elemento que emerge del informe es que el 46,4% de los encuestados dice que votaría por un espacio de centro más moderado, mientras que el 60,3% considera que la oposición a Milei continúa desorganizada, un escenario que todavía le da al oficialismo cierto margen político pese al deterioro de su imagen.
El trabajo de Zuban Córdoba describe así un cambio de clima: por primera vez desde su asunción, el Presidente enfrenta no solo una caída en su intención electoral futura, sino también un desgaste dentro de su propia base, donde la economía empieza a mezclarse con cuestionamientos sobre credibilidad y transparencia.
En ese marco, la encuesta muestra que Milei ya no enfrenta únicamente el desafío de sostener su programa económico, sino también el de reconstruir una confianza política que comienza a resquebrajarse en sectores que fueron decisivos para llevarlo al poder.