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21 de abril de 2026
MEDIDA DE FUERZA

Paro docente y estatal tensiona la Provincia: escuelas afectadas y reclamos salariales en alza

Docentes de Suteba Multicolor y estatales de ATE confluyen en una jornada de paro con impacto en escuelas bonaerenses. Reclaman mejoras salariales, más cargos y mayor inversión, mientras la protesta también afectará servicios clave como el transporte aéreo.

Paro docente y estatal tensiona la Provincia: escuelas afectadas y reclamos salariales en alza
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Docentes agrupados en la lista Multicolor de Suteba llevarán adelante este martes un paro que impactará en distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires, en una jornada que también estará atravesada por la medida de fuerza convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

El sector opositor a la conducción de Roberto Baradel, identificado con espacios de izquierda, concentra su mayor capacidad de movilización en distritos como La Plata, Berisso, Ensenada, La Matanza, Tigre, Moreno y Bahía Blanca, donde se prevé una adhesión significativa.

Entre los principales reclamos, exigen un salario inicial de $1.500.000, la equiparación de módulos y horas cátedra, la creación de cargos faltantes, la ampliación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y mayores partidas para infraestructura escolar.

La protesta docente coincide con el paro nacional de ATE, que incluirá una movilización hacia Aeroparque Jorge Newbery. Además del impacto en el transporte aéreo, la medida también afectará el funcionamiento de escuelas públicas, ya que una parte de los auxiliares escolares está afiliada a ese gremio.

 

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