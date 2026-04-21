Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de abril de 2026 MEDIDA DE FUERZA

Paro docente y estatal tensiona la Provincia: escuelas afectadas y reclamos salariales en alza

Docentes de Suteba Multicolor y estatales de ATE confluyen en una jornada de paro con impacto en escuelas bonaerenses. Reclaman mejoras salariales, más cargos y mayor inversión, mientras la protesta también afectará servicios clave como el transporte aéreo.

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