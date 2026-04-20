Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de abril de 2026

Kicillof y otro frente de batalla: va a la Corte por la deuda de ANSES con la Provincia

El Gobernador estará en una nueva audiencia para motorizar el pago de 2,2 billones adeudados por la Nación. Espera obtener una medida favorable para que se retomen los pagos de inmediato.

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