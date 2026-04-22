Volver | La Tecla Nacionales 22 de abril de 2026 ALARMANTE

Morosidad bancaria en alza: 6 de cada 10 hogares argentinos registran deudas

El relevamiento, realizado sobre 2.670 hogares y cruzado con datos del BCRA y la EPH, muestra un cambio preocupante en la relación entre los ingresos y el crédito. Aunque históricamente el financiamiento informal era el predominante, hoy el 55,1% de las familias ya tiene compromisos con bancos.

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