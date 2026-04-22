22 de abril de 2026
ALARMANTE
Morosidad bancaria en alza: 6 de cada 10 hogares argentinos registran deudas
El relevamiento, realizado sobre 2.670 hogares y cruzado con datos del BCRA y la EPH, muestra un cambio preocupante en la relación entre los ingresos y el crédito. Aunque históricamente el financiamiento informal era el predominante, hoy el 55,1% de las familias ya tiene compromisos con bancos.
El relevamiento, realizado sobre 2.670 hogares y cruzado con datos del BCRA y la EPH, muestra un cambio preocupante en la relación entre los ingresos y el crédito.
Aunque históricamente el financiamiento informal (fiados, préstamos entre conocidos) era el predominante, hoy el 55,1% de las familias ya tiene compromisos con bancos. Sin embargo, el nivel de exposición es alarmante:
Deuda promedio por hogar: Se ubica en $5.702.809.
Relación con el ingreso: Esta cifra equivale a 3,46 salarios promedio, lo que representa más del doble de lo que pesaba hace apenas tres años (1,5 salarios).
El dato más impactante del informe es la velocidad con la que creció el incumplimiento en el último año. La proporción de deuda en situación irregular saltó del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026.
Sectores más afectados por el impago:
Préstamos personales: 1 de cada 8 pesos prestados está en mora.
Tarjetas de crédito: Registran un 11% de irregularidad.
Consumos básicos: Se disparó el impago en servicios (5,4%), expensas (4,9%) y cuotas educativas (3,1%).
Agotamiento de la "red de solidaridad"
El estudio revela que las familias ya no pueden recurrir a su entorno cercano para paliar la crisis. Los préstamos entre familiares y amigos cayeron del 35,4% al 15,9% dentro del stock de deuda informal. Este derrumbe sugiere que el círculo íntimo de los deudores también se ha quedado sin capacidad de ahorro o asistencia, obligando a los hogares a buscar alternativas de financiamiento más costosas o, directamente, a caer en la cesación de pagos.
El factor tasa de interés
Damián Di Pace, director de Focus Market, declaró recientemente que la baja en las tasas de interés es una herramienta clave, pero no la única solución:
"Una reducción del costo del crédito alivia la carga y mejora la capacidad de pago, especialmente en sectores medios y bajos. Sin embargo, para que la mora se modere de forma sostenida, este alivio debe estar acompañado por estabilidad macroeconómica y una recuperación real de los ingresos".
La vulnerabilidad actual queda expuesta en la categoría de "otros préstamos" (productos de menor monto), donde casi un tercio de la cartera (31,9%) ya se encuentra en situación irregular, reflejando la asfixia de los presupuestos familiares frente a precios que siguen presionando los salarios.