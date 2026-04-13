Volver | La Tecla Informe Especial 13 de abril de 2026 EL CAMPO VA A LA JUSTICIA

Por Sebastián Lalaurette

Siembran denuncias por los caminos

Cada vez más productores rurales recurren a los juzgados para que los intendentes informen en qué se gasta la plata que ponen para el mantenimiento de la red vial. Ya están cosechando éxitos.

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