Volver | La Tecla Municipios 12 de abril de 2026 CAMINOS INTRANSITABLES

La Justicia obliga a Baradero a rendir cuentas por $1.000 millones de la tasa vial

Tras un pedido de acceso a la información pública por parte de productores rurales que no obtuvo respuesta, la justicia resolvió que el distrito deberá justificar que se hizo con lo recaudado por la tasa vial.

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