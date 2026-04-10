Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de abril de 2026 ROSCA

La convocatoria de intendentes para reclamarle a Caputo llega desde distintos puntos

El martes de la semana que viene los jefes comunales de la provincia de Buenos Aires y de diferentes puntos del país le harán una presentación al Ministerio de Economía por la crisis. No obstante, el proceso que decantó en la acción generó especulaciones.

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