La convocatoria de intendentes para reclamarle a Caputo llega desde distintos puntos
El martes de la semana que viene los jefes comunales de la provincia de Buenos Aires y de diferentes puntos del país le harán una presentación al Ministerio de Economía por la crisis. No obstante, el proceso que decantó en la acción generó especulaciones.
El peronismo bonaerense realizada dos convocatorias a intendentes de cara al martes próximo, en el que se busca plantear reclamos al ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo. En las últimas horas comenzó a circular entre jefes comunales y dirigentes del espacio un detalle que alimentó comentarios por lo bajo: la “confusión” en torno al llamado.
Por un lado, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y por el otro el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Ambos terminaron convocando para el mismo día, lo que abrió interrogantes y lecturas dentro del propio espacio.
Algunos intendentes aseguran que la invitación original llegó desde Espinoza, a través de la Federación Argentina de Municipios (FAM), organización que el jefe comunal matancero preside. Según esa versión, la convocatoria se enmarca en la estrategia de los intendentes para unificar posiciones frente al impacto del ajuste nacional sobre las administraciones locales.
“Lo que vivimos hoy en los barrios no tiene precedentes, y Fernando (Espinoza) fue el primero en leer que ya no hay margen para diagnósticos pasivos”, indicaron fuentes de la FAM. “Se propuso dejar de contar monedas en soledad y marchar juntos para exigir respuestas. Como dice Fernando, no dogmatizamos sobre el Estado, pero sí creemos que un Estado inteligente no puede abandonar a su pueblo a la lógica del mercado mientras las intendencias se hacen cargo de lo que Nación deja de hacer”, expresaron.
Sin embargo, casi en simultáneo comenzó a circular otro llamado para esa misma jornada, impulsado desde el entorno de Katopodis. La coincidencia en la fecha fue lo que despertó especulaciones dentro del peronismo, donde algunos interpretaron el episodio como una señal de las tensiones que atraviesan al espacio.
Desde sectores de la oposición también dieron cuenta de contactos telefónicos del ministro bonaerense para invitar a participar de la reunión. Según relataron, la respuesta fue cautelosa: algunos dirigentes señalaron que no están dispuestos a participar de lo que consideran “una campaña 2027”.
En La Matanza, en cambio, buscan bajar el tono de la discusión. Allí sostienen que no existe ningún conflicto con Katopodis, a quien describen como un dirigente cercano a la FAM y un fiel parroquiano del espacio que agrupa a intendentes.
De todos modos, entre dirigentes y operadores del peronismo circulan interpretaciones más profundas sobre el episodio. Algunos lo leen como parte de los movimientos internos que empiezan a delinearse en el espacio, mientras otros relativizan la situación y la consideran apenas una cuestión menor en medio de la agenda política.