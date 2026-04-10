Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de abril de 2026 LA PROVINCIA PROFUNDA

PJ bonaerense: la mirada que busca trascender el Conurbano

A la espera de la primera reunión del Consejo Provincial presidido por Axel Kicillof, el Gobernador piensa en "federalizar" la construcción del justicialismo. La mirada que busca llegar a los 135 municipios.

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