10 de abril de 2026
LA PROVINCIA PROFUNDA
PJ bonaerense: la mirada que busca trascender el Conurbano
A la espera de la primera reunión del Consejo Provincial presidido por Axel Kicillof, el Gobernador piensa en "federalizar" la construcción del justicialismo. La mirada que busca llegar a los 135 municipios.
Uno de los principales desafíos que tiene la nueva conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense es la de no repetir acciones del pasado por las cuales cuestionaban a La Cámpora. Entre esas críticas se encuentra el fastidio por no llevar las discusiones a todos los rincones del territorio de la provincia de Buenos Aires y sólo centrarse en los distritos del Conurbano.
Por ese motivo, Axel Kicillof deberá apuntar a extender sus brazos hacia los municipios del interior para hacerlos parte de los debates y de las decisiones. Entre las tareas fijadas para implementar durante su mandato se visualiza la de dar mayor participación y tender canales de diálogo a quienes se encuentran en las profundidades de la Provincia.
Cerca del gobernador bonaerense hablan de “federalizar” el justicialismo y tener en agenda a los 135 distritos. Para esto deberán no sólo escuchar a los protagonistas en cuestión, sino también atender las demandas que surjan desde el territorio.
El Gobernador deberá estar atento a un punto más que sensible para los intendentes peronistas del interior que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro. Gran parte de las críticas que vertían hacia Máximo Kirchner tenían que ver con acusarlo de desplazarlos en la toma de definiciones y, por supuesto, de dejarlos de lado de las discusiones más candentes.
El piso del que parte Kicillof no es tan alto debido a que no fueron muchas las reuniones que hizo la conducción pasada en municipios por fuera del Conurbano. Del mismo modo, tampoco se convocó en demasía al Consejo Provincial.
En este marco, el Gobernador deberá afinar su itinerario para entrelazar su campaña presidencial a nivel nacional y la obligación de conducir un PJ bonaerense plagado de demandas por parte de sus dirigentes. Quizás por ese motivo es que quien toma las riendas del vínculo con gran parte de los jefes territoriales es Verónica Magario. La vicegobernadora tuvo un rol muy activo durante el proceso en el que se realizaron las internas en 16 distritos.