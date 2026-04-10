10 de abril de 2026
ENCUENTRO
LLA puso la mira en 2027 y toma impulso desde un distrito del interior provincial
Con una cumbre en el interior bonaerense, Karina Milei busca consolidar la estructura de La Libertad Avanza antes de las elecciones generales.
La Libertad Avanza pondrá en marcha su maquinaria electoral el próximo 25 de abril en el distrito bonaerense de Suipacha, donde está prevista la apertura del año lectivo de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP). El evento, organizado por el diputado nacional y presidente del partido en territorio bonaerense Sebastián Pareja, convocará a más de mil dirigentes violetas de toda la provincia, entre legisladores, concejales, coordinadores seccionales y distritales, y consejeros escolares.
El acto será, en los hechos, una cumbre de armado partidario destinada a definir la estrategia electoral de LLA de cara a las elecciones generales de 2027. Detrás de la iniciativa está Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave del espacio, empeñada en intensificar la presencia territorial del partido en una provincia que en 2025 -pese a la alianza con el PRO- le dio una clara victoria al peronismo.
No es la primera movida del año de la hermana presidencial en ese sentido: a fines de febrero ya había inaugurado una escuela de dirigentes en la Ciudad de Buenos Aires, y el 25 de abril en Suipacha sería su desembarco en el interior bonaerense. La idea, según se desprende del discurso del propio Pareja el año pasado en el mismo distrito, es construir las bases de "un futuro gobierno bonaerense liberal-libertario" para los comicios del año que viene.
La apertura del evento estará a cargo de Pareja y continuará con los discursos de la diputada nacional y coordinadora ejecutiva de la EFDAP, Miriam Niveyro, y del senador provincial Luciano Olivera. Entre los asistentes confirmados figuran referentes de distintas secciones electorales, como el coordinador de la séptima sección Pablo Disalvo, la diputada provincial Geraldine Calvella y ediles de la primera sección como César Pacho, Leonardo Bruno y José Guarch, entre otros.
El cierre del acto es, por ahora, una incógnita: desde el entorno libertario no descartan la presencia del propio presidente Javier Milei y/o de su hermana Karina. El evento tendrá lugar en un contexto político particular, marcado por las repercusiones en torno al patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni -quien esta semana protagonizó una foto de respaldo junto al gabinete en pleno-, lo que le agrega peso político a cualquier señal de unidad que emita el espacio.