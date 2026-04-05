Volver | La Tecla Nacionales 5 de abril de 2026 HORAS CLAVE

El gobierno nacional mantiene su hoja de ruta y busca aprobar la Ley de Glaciares

El oficialismo prevé avanzar la próxima semana con el dictamen en comisiones y llevar el proyecto al recinto de Diputados al día siguiente. Qué modificaciones buscan implementarse.

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