27 de marzo de 2026
ENCUENTRO PARA "LLORAR"
Desde la Segunda catalogaron como "terapia de grupo" la cumbre de intendentes
A través de sus redes sociales, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, apuntó contra Kicillof tras convocar a una cumbre con los 135 intendentes de la provincia para discutir el escenario económico del territorio bonaerense.
Por medio de su cuenta oficial de X (extwitter), Santiago Passaglia apuntó contra el Gobernador Axel Kicillof tras convocar a una cumbre con los 135 intendentes de la provincia para discutir el escenario económico del territorio bonaerense.
El objetivo del Gobernador es buscar entre todos ordenar un diagnóstico común ante los recortes de la coparticipación y el aumento de demandas locales.
Ante esta convocatoria, Passaglia comentó: “Linda la “terapia de grupo” en La Plata” y agregó “pero para llorar me quedo en el Santuario”.
“Nación abandonó a las Pymes y a los laburantes a su suerte. Provincia tiene la seguridad, salud y educación detonadas hace años. Dejen de pasarse la pelota: si cada uno hiciera su laburo, estaríamos mejor”, finalizó.
En la misma línea, en declaraciones a La Tecla, Manuel Passaglia, su hermano y diputado provincial por Hechos, fue tajante al señalar que el principal problema de PBA es "el kirchnerismo".