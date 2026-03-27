Desde la Segunda catalogaron como "terapia de grupo" la cumbre de intendentes

Linda la "terapia de grupo" en La Plata, pero para llorar me quedo en el Santuario.



Nación abandonó a las Pymes y a los laburantes a su suerte. Provincia tiene la seguridad, salud y educación detonadas hace años. Dejen de pasarse la pelota: si cada uno hiciera su laburo,… pic.twitter.com/HVqRidxyQC