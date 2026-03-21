Volver | La Tecla Legislativo 21 de marzo de 2026 NOTA DE TAPA

Cuervo: “Hay que establecer definitivamente el desdoblamiento de las elecciones”

“La reforma electoral se tiene que resolver este año sí o sí”, dijo el diputado de Nuevos Aires, que enfatiza la necesidad de implementar los cambios en conjunto y no “en forma aislada”. Remarcó que separar las elecciones le daría a la Provincai “independencia político-electoral”.

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