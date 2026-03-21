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21 de marzo de 2026
NOTA DE TAPA

Cuervo: “Hay que establecer definitivamente el desdoblamiento de las elecciones”

“La reforma electoral se tiene que resolver este año sí o sí”, dijo el diputado de Nuevos Aires, que enfatiza la necesidad de implementar los cambios en conjunto y no “en forma aislada”. Remarcó que separar las elecciones le daría a la Provincai “independencia político-electoral”.

Cuervo: “Hay que establecer definitivamente el desdoblamiento de las elecciones”
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El titular de la bancada Nuevos Aires en la Cámara de Diputados bonaerense, Gustavo Cuervo, enfatizó la necesidad de que la Legislatura resuelva este año “sí o sí” las reformas electorales en danza para generar un sistema “claro” y “confiable”. Además, apostó al desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de los nacionales.

1 ¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.

–Con el objetivo de que la Provincia asuma un rol de plena independencia político-electoral frente a la autoridad federal y, al mismo tiempo, permita a la ciudadanía evaluar la gestión provincial y municipal, el año pasado presentamos un proyecto de ley para establecer de forma definitiva el desdoblamiento de las elecciones provinciales y municipales respecto de las nacionales.

2 ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas? ¿Qué opina de la Boleta Única de Papel?

–Reelecciones indefinidas, la implementación de la Boleta Única de Papel, al igual que la continuidad o no de las PASO son reformas en materia electoral que tienen que ser si o si resueltas por la Legislatura este año. En este sentido, como lo establecimos en otra norma que presentamos, es necesario plantear que todo cambio en las reglas electorales deba contar con un periodo de carencia de 6 meses para la entrada en vigencia de las reformas a la legislación electoral, para no repetir la anomalía que vivimos previo a los comicios de 2025.

3 Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.

–Los legisladores tenemos la obligación de generar un sistema electoral que sea claro para el elector, confiable en la representación del voto, y además se debe tener en cuenta que cada modificación no se puede realizar de forma aislada. Por ejemplo, si se implementa la BUP, la continuidad de las PASO bonaerense hará impracticable su realización. Esto sucede debido a que si varios precandidatos se presentan en todos los partidos políticos que están en condiciones de participar la boleta tendrá dimensiones inmensas.

4 ¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?

–Sin lugar a dudas, el principal problema a resolver es la seguridad. Es una problemática que se tiene que tomar como prioridad. Todas las fuerzas políticas deberíamos aunar criterios para que podamos estar en la calle sin miedo a ser víctimas de un robo.
 

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