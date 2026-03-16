Volver | La Tecla Informe Especial 16 de marzo de 2026 LICITACIONES

Por Sebastián Lalaurette

AUBASA va la carga por las rutas

El gobierno nacional lanzó un llamado a licitación para que privados se hagan cargo de rutas nacionales. La empresa que comanda José Arteaga se presentó en dos de ellas para quedarse con la concesión

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