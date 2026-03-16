AUBASA va la carga por las rutas

El gobierno nacional lanzó un llamado a licitación para que privados se hagan cargo de rutas nacionales. La empresa que comanda José Arteaga se presentó en dos de ellas para quedarse con la concesión
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El estado de las rutas, tanto nacionales como provinciales, es deplorable. En todos los rincones del territorio nacional crecen los reproches hacia el gobierno de Javier Milei por no invertir lo suficiente en infraestructura vial, lo que genera que los accidentes de tránsito sean cada vez mayores.
Ante esta situación, el Gobierno Nacional prefiere no hacerse cargo de los costos de mantenimiento de las rutas nacionales y lanzó una serie de cuatro licitaciones para que el sector privado se haga cargo de las carreteras en todo el país. En este caso, nos enfocaremos en dos de ellas, que atraviesan suelo bonaerense.
Según indicaron desde AUBASA, la licitación incluye “la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias, de los Tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la “Red Federal de Concesiones - Etapa II”.
El gobierno bonaerense que conduce Axel Kicillof quiso disputar esta batalla y se anotó en una licitación a través de la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA). La entidad que conduce José Arteaga se presentó en la licitación por el pliego del tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, que corresponde un total de 1.325 kilómetros. El esquema de adjudicación replica el sistema de doble sobre: primero se evalúan antecedentes técnicos y financieros y, una vez superada esa instancia, se abren las propuestas tarifarias.
El tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur comprende tanto la autopista Richieri como la Ezeiza – Cañuelas, además de un extenso tramo de la Ruta Nacional N° 3, que conecta con las provincias de la Patagonia argentina. La misma compone un total de 1.325 kilómetros. También estaba disponible la licitación por el tramo Pampa, que abarca un total de 546 kilómetros de la Ruta Nacional N°5 desde el municipio de Luján hasta la ciudad de Santa Rosa y AUBASA también se anotó. Esta carretera atraviesa todo el oeste de la provincia de Buenos Aires hasta llegar al distrito de Pellegrini, pero la empresa bonaerense no se presentó para competir por dicha licitación.
A su vez, el Gobierno también lanzó licitaciones para gestionar rutas en otras provincias del interior del país, donde actualmente se encuentra abierta la tercera etapa para concretar lo establecido en la Red Federal de Concesiones, lanzada en noviembre del 2025 por el ministro de Economía Luís Caputo.
Mientras el Estado avanza con las licitaciones de las rutas nacionales, los reclamos por parte de la comunidad son constantes. Desde la política, pasando por fundaciones y hasta vecinos autoconvocados alzaron la voz solicitando mejoras en el estado de las carreteras que corresponden a la administración nacional. Un caso relevante es el de la fundación Estrellas Amarillas, quien lanzó un mapa de siniestros en la Ruta N°5 y la mayoría de los casos ocurren en suelo bonaerense.
Para alertar sobre esta situación, dos intendentes de la Unión Cívica Radical presentaron sus reclamos de manera formal ante Corredores Viales. En un pedido conjunto, realizado por los jefes comunales de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, y de Pellegrini, Sofía Gambier, solicitaron que “se realice el acondicionamiento de la Ruta Nacional Nº 5 debido a que en varios sectores de la misma se encuentra descalzada y las banquinas con malezas, siendo esta circunstancia un factor que aumenta el riesgo de acontecimientos de accidentes y siniestros de tránsito”.
En la Legislatura bonaerense, el diputado Valentín Miranda, también del radicalismo, presentó un proyecto para expresar la preocupación por el estado de la Ruta 5 en el tramo entre Nueve de Julio y Carlos Casares, en el cual solicita que la Provincia gestione con el gobierno de Milei mejoras en la seguridad vial y obras de mantenimiento y pavimentación. Con respecto a la Ruta 3 existe un grupo de vecinos autoconvocados de Azul, quienes en reiteradas ocasiones efectuaron reclamos solicitando mejoras pero no encuentran canales de diálogo con el Gobierno Nacional.
Licitaciones que lanzó Nación en la provincia de Buenos Aires
1- Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur
Este tramo abarca un total de 1325 kilómetros que comprenden parte de la autopista Riccheri, ademàs de la autopista Ezeiza – Cañuelas. También hay tramos correspondientes a las rutas nacionales 3, 205 y 226, que atraviesan gran parte del suelo bonaerense. Todas las rutas tienen sectores que están en muy mal estado y necesitan obras con urgencia.
2- Tramo Pampa
n Aubasa se anotó para competir por 546 kilómetros de la Ruta Nacional 5 entre las ciudaddes de Luján y Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa. Esta ruta conecta la provincia de Buenos Aires con el oeste del paìs. Parte desde Luján y pasa por distritos como Mercedes, Suipacha, Clivilcoy, Alberti, Bragado, Nueve de Julio, Carlos Casares, Pehuajò, Trenque Lauquen y Pellegrini.
JOSE ARTEAGA - TITULAR DE AUBASA “Es la única empresa especializada, el resto son todas constructoras”
El presidente de AUBASA, José Arteaga, se refirió a la postulación de la empresa y remarcó que lo hicieron “porque ante la decisión del Gobierno Nacional de desprenderse, de rifar, de rematar, como paso posterior al no hacerse cargo y paralizar toda la obra pública, les parece fundamental al gobernador y al ministro Katopodis una necesidad de que si la Provincia tiene su propia estructura vial, y encima tiene una empresa que se dedica a concesiones viales, ¿por qué no participar y hacernos cargo de lo que Nación remata de alguna manera?”. Allí sostuvo que cuando lo analizan de manera estructural coinciden “en el diseño, en la conectividad, en el origen del destino y conectan zonas industriales, producción, puertos, conectan grandes urbes como Bahía Blanca u Olavarría. Cuando vos lo ves plasmado y lo complementás con lo que ya tenés en materia de concesiones, es importante estratégicamente en el diseño vial de la provincia que nos hagamos cargo de esto”, añadió el dirigente platense. Con respecto a la licitación en sí, sostuvo que AUBASA “es la única empresa especialista y dedicada en materia de operación de concesiones, el resto son empresas constructoras”. El dirigente del Frente Renovador también se refirió al estado de las rutas nacionales: “El nivel de deterioro es altísimo, esto es sobre todo en la Ruta 3 y en la 205. Es un nivel de deterioro estructural muy fuerte, eso sí preocupa. Porque además eso se paga con vidas, con accidentes y todos los indicadores así lo demuestran. Tampoco compartimos el remate”. “Al ser una empresa pública, AUBASA tiene una visión que contempla quiénes son los que usan las autovías. Es competitiva en materia de tarifas por tener una tarifa competitiva en términos económicos, pero tampoco la más alta en materia de rentabilidad”, sentenció.
NELSON SOMBRA - INTENDENTE AZUL “No veo mal lo de AUBASA, en este juego hay que jugar”
En Azul existen muchos problemas por el mal estado de la Ruta N°3, ya que tiene muchos baches y se generan serios conflictos viales. Tal es así que un grupo de vecinos se autoconvocó y tejió lazos con las autoridades locales para encontrarle una solución a la problemática y pedir que se convierta en autovía.
El intendente de Azul, Nelson Sombra, opinó sobre la postulación de AUBASA y sentenció: “Es una medida totalmente lógica, teniendo semejante instrumento y en la desidia que está generando el Gobierno Nacional, me parece que es lo que tiene que hacer”.
“No veo mal lo de AUBASA. En este juego también hay que jugar. Pero no creo que la privatización de las rutas sea la solución. Yo pretendo una realidad nacional robusto, que pueda resolver. Si AUBASA tiene que participar y tenemos que después negociar con ellos, es más fácil que con algún otro privado”, añadió.
Sobre el vínculo con los vecinos autoconvocados y los reclamos ante Vialidad nacional, Sombra sentenció: “Se llega en una posición de acompañamiento del Estado municipal a un reclamo histórico que tiene la comunidad sobre la Ruta 3, que es el deseo de que se convierta en autovía. Vienen desde hace mucho tiempo organizándose estos vecinos que han sufrido distintas situaciones”.
Desde el Ejecutivo acompañaban a los vecinos con reclamos y realizando sesiones del Concejo en la entrada de la ciudad. Con el intendente en uso de licencia de Las Flores, Alberto Gelené, reclamaron ante Vialidad por mantenimiento y la construcción de una rotonda en el acceso, la respuesta fue contundente por parte del gobierno: “Eso se va a negociar con el privado, con la concesión que se realice”.
“Se tomó de una manera pésima la forma de contestar, y más allá de las formas, el contenido. Fue un no rotundo”, dijo Sombra.
ACCIDENTES EN RUTA 5 Un mapa que refleja la necesidad de hacer obras en los caminos
La fundación Estrellas Amarillas lanzó en los primeros días de febrero un relevamiento de los accidentes de tránsito ocurridos en la Ruta Nacional N°5 entre 2012 y 2024, a partir de datos oficiales y una investigación propia de la empresa. La imagen es contundente. Desde Luján hasta Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, hubo siniestros viales en prácticamente todos los distritos que atraviesa la carretera.
El informa marca que un 41% de las muertes ocurren de madrugada, el 33% en horario vespertino y solo el 26% de ellos ocurren a la noche.
En el informe se destaca que la ruta que atraviesa gran parte de la Provincia es una de las más peligrosas del país. Un 92% de los siniestros se producen por un accidente frontal, lo que refleja la necesidad de que el trayecto se convierta en autopista. El mapa que presentaron marca que desde el partido de Luján, pasando por Chivilcoy, Alberti, Bragado, Nueve de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y Pellegrini, hay una gran cantidad de estrellas que grafican cada uno de los siniestros que hubo desde el 2012.
También destacan la necesidad de continuar con la obra pública, que resulta vital para evitar un buen número de accidentes. La directora de la fundación, Silvia González, fue contundente al pedir un rol más activo por parte de las autoridades locales: “Los intendentes pueden actuar en los accesos, gestionar permisos y decidir sobre la seguridad de sus vecinos”. La referente sabe que el deseo de convertir la ruta en autopista es muy difícil de realizar, pero planteó soluciones a menor escala para la problemática, como la construcción de rotondas (que podrían reducir en un 75% los accidentes en los accesos a los municipios) e implementar mayores sistemas de radares y multas.