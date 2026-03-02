Apps
NEGOCIACIÓN

Bianco sobre el paro docente: “Les hicimos la mejor oferta en toda la Argentina”

El ministro de Kicillof se refirió a la huelga que por primera vez en su gobierno retrasa el inicio de clases. “Vamos a seguir escuchándolos, pero que también nos entiendan a nosotros”, reclamó.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, dijo esta tarde que la administración bonaerense seguirá “dialogando” con los gremios docentes, que por primera vez en los seis años que lleva de mandato el gobernador Axel Kicillof concretan un paro que retrasa el inicio de clases, y destacó que la oferta de aumento salarial que rechazaron los sindicatos fue “la mejor en toda la Argentina”.

“Se está trabajando como hemos hecho siempre: con paritarias libres, con todos los gremios estatales”, dijo Bianco ante una consulta periodística, mientras se concreta el paro de los sindicatos agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Mañana será el turno de agrupaciones combativas disidentes de la conducción del FUDB, como la línea Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA).
 

Los docentes, al igual que otros gremios estatales, rechazaron la última propuesta de aumento salarial realizada por el gobierno de Kicillof, y resolvieron ir hoy al paro, aunque enmarcando el reclamo en una protesta contra el gobierno nacional que encabeza Javier Milei.

“Nosotros hemos hecho lo que me animo a decir que fue la mejor oferta paritaria que se hizo en toda la Argentina, de un aumento del 3%. Los sindicatos lo han considerado insuficiente. Vamos a seguir trabajando y dialogando con ellos, pero que entiendan también cuál es la situación respecto de los recursos, en toda la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires”, dijo el ministro.

Bianco, hombre de confianza de Kicillof, hizo estas declaraciones en la previa del discurso de apertura de sesiones del Gobernador en la Legislatura provincial.
 

