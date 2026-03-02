2 de marzo de 2026
¿PBA en el radar?: escuela bonaerense afectada por la guerra en Medio Oriente
Una escuela de Bahía Blanca, no dicta clases no sólo por el paro docente, sino por un contexto internacional que impacta en su seguridad. La escalada del conflicto entre Irán e Israel complica el acceso al edificio y obliga a evaluar alternativas para garantizar la continuidad pedagógica.
La escuela, ubicada en Villa Espora, atraviesa una situación atípica que dejó sin clases a unos 180 estudiantes. A la jornada de huelga docente se suma un factor inesperado: el recrudecimiento de la guerra entre Irán e Israel durante el fin de semana.
Protocolarmente, la Escuela Primaria Nº 68 “Vicealmirante Marcos Antonio Zar” de Villa Espora no dicta clases porque el contexto internacional derivado de la escalada del conflicto entre Irán e Israel activó criterios preventivos vinculados a la seguridad del establecimiento.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, el acceso al edificio se volvió complejo por cuestiones estrictamente asociadas a resguardo y control, en un marco que excede lo pedagógico. En ese sentido, la decisión de suspender la actividad responde al principio rector de cualquier institución educativa: la seguridad de estudiantes, docentes y personal auxiliar es prioritaria y no admite excepciones.
Desde el punto de vista administrativo, cuando no están garantizadas condiciones adecuadas de ingreso, permanencia o evacuación —por factores externos que puedan implicar riesgo— corresponde interrumpir transitoriamente el dictado de clases hasta que se normalice la situación.
Sin precisiones públicas sobre el operativo, las autoridades reconocen que el acceso al predio se volvió complejo. Mientras tanto, se analizan alternativas para sostener la continuidad pedagógica y evitar que los alumnos pierdan más días de clase. La prioridad, indicaron, es normalizar la actividad una vez superada la jornada de protesta y garantizadas las condiciones de seguridad.
Nivel de seguridad "alto"
El Gobierno argentino elevó este sábado el nivel de seguridad a “ALTO” en todo el territorio nacional ante la escalada bélica en Medio Oriente, luego de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, que dejaron al menos 201 muertos y 747 heridos, según datos difundidos por la Media Luna Roja iraní.
A través de un comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei, la Oficina del Presidente informó que la medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y la comunidad judía”, e incluye el refuerzo de la custodia en representaciones diplomáticas extranjeras. Además, se activaron protocolos de alerta en fronteras y se dispuso el monitoreo permanente del escenario internacional por parte del Sistema de Inteligencia Nacional.
La decisión se conoció en medio de una jornada de máxima tensión internacional. De acuerdo con la agencia oficial iraní ISNA, el vocero de la Media Luna Roja, Moytaba Jaledi, confirmó que 24 de las 31 provincias iraníes fueron atacadas y que más de 220 equipos de emergencia se encuentran desplegados en tareas de rescate. El balance preliminar, hasta las 20.45 hora local, registraba 201 fallecidos y 747 heridos, aunque el Gobierno iraní no difundió aún cifras oficiales consolidadas.