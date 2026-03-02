Volver | La Tecla Municipios 2 de marzo de 2026 EN ALERTA

¿PBA en el radar?: escuela bonaerense afectada por la guerra en Medio Oriente

Una escuela de Bahía Blanca, no dicta clases no sólo por el paro docente, sino por un contexto internacional que impacta en su seguridad. La escalada del conflicto entre Irán e Israel complica el acceso al edificio y obliga a evaluar alternativas para garantizar la continuidad pedagógica.

