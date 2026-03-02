2 de marzo de 2026
ESCENARIO CALIENTE
En un Senado inclinado en su contra, Kicillof da inicio a la apertura de sesiones
El gobernador bonaerense iniciará el período 154 de sesiones ordinarias en una Legislatura atravesada por la disputa con el kirchnerismo. Tras perder la pulseada por las autoridades del Senado, enfrentará una Asamblea marcada por la desconfianza interna, un paro de estatales y fuertes interrogantes sobre el rumbo político del oficialismo.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dará inicio este lunes al período 154 de sesiones ordinarias en un Senado que, tras la áspera disputa por la elección de autoridades, quedó bajo control de un esquema que no le responde políticamente. La apertura de la Asamblea Legislativa se producirá en un contexto de máxima tensión interna en el oficialismo y con un paro de estatales, docentes y judiciales que marcará el pulso de la jornada.
Lo ocurrido en la Cámara alta dejó al descubierto la fractura entre el kicillofismo y el kirchnerismo. Desde la Gobernación acusaron a La Cámpora de haber “cruzado todos los límites de convivencia” y de imponer su mayoría sin acuerdo con el Ejecutivo. En el camporismo, en cambio, sostienen que todo estaba conversado y que las tensiones fueron parte de una negociación lógica.
El resultado fue adverso para el mandatario provincial. Mario Ishii se quedó con la vicepresidencia primera del Senado, mientras que Sergio Berni fue designado jefe del bloque oficialista. Ambos nombres habían sido impulsados por el kirchnerismo desde fines de diciembre y terminaron consolidando un esquema que deja a Kicillof sin una figura propia en el lugar estratégico que pretendía.
En la Gobernación hablaron de una jugada “alevosa” y deslizaron que hubo una intencionalidad dañina. También atribuyeron parte de la crisis a declaraciones del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sobre la conducción del peronismo, que desde otros sectores señalaron como factor que dinamitó cualquier posibilidad de entendimiento.
Del lado kirchnerista replicaron que el reparto de cargos respondió a la correlación de fuerzas: 15 senadores para el espacio de Cristina Fernández de Kirchner, seis para el sector del Gobernador y tres para el massismo. Bajo esa lógica numérica, justificaron el orden de las vicepresidencias y negaron cualquier ruptura.
El trasfondo expone una disputa de liderazgo que el reciente acuerdo por la conducción del PJ bonaerense no logró saldar. La relación entre Kicillof y Máximo Kirchner aparece más erosionada que nunca y en la Legislatura ya se habla de un vínculo “sin retorno”.
En ese escenario, la apertura del período ordinario se transforma en una instancia de alto contenido político. Se especula con que el Gobernador incluya algún mensaje sobre lo sucedido en el Senado y sobre la necesidad de sostener la unidad frente al presidente Javier Milei, en medio de una guerra interna que amenaza con profundizarse.
El inicio de las sesiones, lejos de ordenar el tablero, podría abrir nuevos capítulos de una historia que tiene final abierto y que condiciona la gobernabilidad en el tramo decisivo del mandato.