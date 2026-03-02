Volver | La Tecla Nacionales 2 de marzo de 2026 SABLAZO

Fin del presentismo: un golpe de lleno a los ingresos de miles de trabajadores estatales

El gobierno de Javier Milei eliminó ese extra del salario de los trabajadores públicos, que muchos ya consideraban parte de la remuneración total para enfrentar sus gastos. En promedio el adicional rondaba los $150.000 mensuales.

