2 de marzo de 2026 ASAMBLEA LEGISLATIVA

Gran expectativa por el discurso de Kicillof en un clima tenso por el paro y la interna

Desde las 18 el Gobernador brindará su discurso por la Apertura de Sesiones en la Legislatura. Sin movilización en apoyo, el mandatario tiene varios frentes de batalla abiertos dentro del peronismo y con los gremios.

