2 de marzo de 2026
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Gran expectativa por el discurso de Kicillof en un clima tenso por el paro y la interna
Desde las 18 el Gobernador brindará su discurso por la Apertura de Sesiones en la Legislatura. Sin movilización en apoyo, el mandatario tiene varios frentes de batalla abiertos dentro del peronismo y con los gremios.
Tras el polémico discurso de Javier Milei en la Apertura de Sesiones en el Congreso de la Nación, el gobernador bonaerense Axel Kicillof tendrá su acto en la Legislatura bonaerense para hablarle a los legisladores sobre el rumbo político y económico que tendrá su gestión para este 2026.
La cita será finalmente a las 18 horas, en un clima de suma tensión tanto con la oposición como dentro del peronismo. En esta oportunidad no habrá movilización de militantes hacia Gobernación, en una jornada marcada por los paros de estatales, docentes y judiciales previsto para esta jornada.
Con poco movimiento en las calles, habrá una particularidad en este discurso de Kicillof. En esta oportunidad, el gobernador hablará parado en un atril que ublicaron en la zona de presidencia. En otras aperturas de sesiones, el mandatario dio su discurso sentado, con la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de Diputados a cada uno de sus costados.
Los gremios están en pie de guerra con el gobierno bonaerense, luego de considerar insuficiente el aumento salarial que propuso la Provincia. Es el primer año de los seis de gestión de Kicillof donde las clases no comenzarán en tiempo y forma. Mientras tanto, la oposición aprovecha para cuestionar algunas falencias en la gestión del Gobernador.
Además de la situación de los trabajadores, las tensiones dentro del peronismo están lejos de solucionarse. Esta situación se vivió no solamente durante las negociaciones por los cargos en el PJ Bonaerense, sino también hubo un fuerte episodio de internas en la Legislatura por los cargos en el Senado Bonaerense. El gobernador allí cosechó una dura derrota con el kirchnerismo, ya que Mario Ishii se quedó con la vicepresidencia primera y Sergio Berni será el jefe de bloque.
Esta situación generó nuevos roces en el peronismo. Desde el seno del Movimiento Derecho a Futuro acusaron al sector de La Cámpora por cruzar los “límites de convivencia”, mientras que desde la organización cristinista también apuntaron contra el gobernador.
Con este panorama de tensión interna y con un fuerte discurso de Milei el día domingo, el mandatario encarará su discurso por la Asamblea Legislativa en la provincia de Buenos Aires. Como es habitual, se espera un extenso discurso del mandatario repasando lo logrado en cada ministerio del organigrama bonaerense.
También se esperan fuertes críticas al gobierno nacional, sobre todo por la enorme deuda que mantiene la administración de Milei con la de la provincia de Buenos Aires. La deuda asciende a más de doce billones de pesos y seguramente será el caballito de batalla para confrontar con el líder de La Libertad Avanza.
En las calles hay poco movimiento de militancia. No hubo grandes movilizaciones desde el Conurbano bonaerense, mientras que los gremios tampoco marcharán luego de las tensiones por paritarias. La expectativa es grande y se espera un fuerte discurso del mandatario para trazar los ejes de la gestión y posicionarse de cara al 2027.