La CGT fue a la Justicia contra la reforma laboral
Tal como lo había anunciado su conducción, y luego de desistir de convocar a un paro general, la central obrera marchó a los Tribunales porteños y presentó un pedido de inconstitucionalidad de la norma aprobada en el Congreso.
Tal como lo había anunciado días atrás la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), la central obrera recurrió a la Justicia para frenar la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada la semana pasada por el Congreso de la Nación.
A diferencia de los gremios combativos agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la CGT decidió no convocar a un paro general para el día del tratamiento final en el Senado ni tampoco para hoy. En lugar de eso, esta tarde una columna de la organización señera del movimiento obrero argentino marchó hacia los Tribunales porteños, donde entregó un escrito en el que pide que se declare inconstitucional la nueva norma.
El recurso está dirigido tanto al fuero laboral como al contencioso administrativo. Reclama la declaración de inconstitucionalidad, aun antes de que el Poder Ejecutivo promulgue la nueva ley.
Los principales dirigentes cegetistas participaron de un acto allí mismo, frente al Palacio de Justicia, y leyeron un documento en el que califican la reforma mileísta como un “retroceso histórico”.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, dijo Jorge Sola, integrante del triunvirato que conduce la CGT.