Un amigo íntimo de Schumacher rompe el silencio: “No creo que volvamos a ver a Michael”

Durante años, Richard Hopkins fue el jefe de operaciones de Red Bull. Asimismo, formó parte estable del círculo íntimo de Michael Schumacher que se encuentra internado en su hogar luego de sufrir un accidente de esquí hace doce años. Su familia guarda un particular hermetismo al respecto.



Hoy, su gran amigo decidió romper el silencio e hizo declaraciones estremecedoras sobre el estado del piloto alemán. Al principio, afirmó: “No creo que volvamos a ver a Michael”. Luego, afligido, continuó: “Me siento un poco incómodo hablando de su estado porque, por las razones correctas, la familia quiere mantenerlo en secreto”. Asimismo, asumió que, si bien sabe alguna que otra información general, los secretos más íntimos solo están a cargo de sus parientes.



Además, el hombre dijo que solo un grupo compuesto por siete personas puede visitar al excampeón del mundo. En esa selecta formación se incluyen personas históricas de la Fórmula 1 como Jean Todt (exjefe de Ferrari y expresidente de la FIA), Ross Brawn (exdirector técnico de Ferrari y Benetton) y Gerhard Berger (excompañero y amigo personal).



El hermetismo familiar es inviolable y la esposa del conductor, Corinna cuida esta situación con uñas y dientes. Sin embargo, el año pasado, fueron víctimas de un intento de extorsión donde tres personas les pedían doce millones de libras para no filtrar fotografías y videos del estado actual del deportista. Todos fueron condenados a prisión.



Vale mencionar que el accidente ocurrió en el 2013 en Francia. Luego de estar en coma, Michael fue diagnosticado con una lesión cerebral y comenzó una rehabilitación en Suiza. Ahora reside em su residencia familiar en Mallorca.