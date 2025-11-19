19 de noviembre de 2025
PREOCUPANTE
¿Vuelve el aislamiento por COVID? Una provincia aconseja barbijo y distancia social
En Formosa se registra una escalada de casos de la enfermedad y las autoridades sanitarias recomiendan cubrirse el rostro, evitar las aglomeraciones y no compartir objetos personales.
Parecía que todo había terminado, pero, tres años después del fin oficial de la pandemia global, en una provincia argentina preocupa el repunte de casos de COVID-19, la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, y las autoridades recomiendan retomar algunas medidas propias del aislamiento social que se practicó en aquellos momentos.
La Provincia sigue realizando controles para monitorear la cantidad de casos de COVID, y hoy se difundió la información oficial de que en la última semana se confirmaron 341 casos de esa afección entre la población.
Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología formoseña, les pidió a sus comprovincianos desempolvar las medidas de precaución que se tomaban entre 2020 y 2022 para evitar la propagación del virus de corona: “uso de barbijo, ventilación de ambientes cerrados, no compartir utensilios personales y mantener la distancia social en las aglomeraciones”.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia norteña también recomendaron el uso de alcohol en gel y el lavado de manos frecuente.
Por el momento no hay personas hospitalizadas por esta enfermedad, pero las autoridades mantienen el ojo alerta por la eventual aparición de complicaciones, que pueden darse por comorbilidades (enfermedades simultáneas que puedan agravarse por un cuadro de COVID) u otros factores.
La variante de coronavirus detectada en Formosa es la conocida como “Frankenstein”.