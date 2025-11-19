Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de noviembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

El puerto de MDQ, a la deriva: director salpicado por casinos clandestinos y un reinado de maltratos

El Directorio Portuario, encabezado por Marcos Gutiérrez, suma nuevas manchas a su gestión. Ignacio Amestoy, del Centro de Despachantes de Aduana, estaría bajo la lupa de la Justicia por presunta vinculación con la red de casinos clandestinos y contrabando desmantelada en Rumencó.

Compartir