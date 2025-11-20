Apps
Jueves, 20 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
20 de noviembre de 2025
ECONOMIA

Provincia refuerza el financiamiento de sus cuentas con nuevas Letras del Tesoro

La Provincia emitió cuatro series por más de $337.000 millones para cubrir necesidades de caja y refinanciar vencimientos dentro del plan 2025.

Provincia refuerza el financiamiento de sus cuentas con nuevas Letras del TesoroProvincia refuerza el financiamiento de sus cuentas con nuevas Letras del Tesoro
Compartir

La Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires autorizó y concretó la emisión de un nuevo paquete de Letras del Tesoro por un total superior a los 337.219 millones de pesos, en el marco del Programa de Emisión para el ejercicio 2025. La resolución Nº 232-TGP-2025, firmada por el Tesorero General David René Jacoby, fija los términos, plazos y condiciones de cuatro series que se licitaron el 18 de noviembre y se emitieron y liquidaron el 20 de noviembre de 2025.

Se trata de cuatro instrumentos en pesos con distintos vencimientos: una reapertura y tres letras nuevas con plazos de corte de 28, 63, 182 y 336 días. Los importes por serie son: 222.222.295.178 pesos (primer tramo a descuento), 22.294.507.820 pesos (vencimiento 22 de enero de 2026), 41.219.444.032 pesos (vencimiento 21 de mayo de 2026) y 51.482.870.000 pesos (vencimiento 22 de octubre de 2026). La colocación se realizó mediante licitación pública en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y el esquema de adjudicación previsto es una subasta holandesa de precio único, con tramos competitivo y no competitivo y requisitos mínimos de oferta.

La emisión se sustenta legalmente en las facultades de la Tesorería previstas en la Ley provincial Nº 13.767 y normativa complementaria, y se inscribe dentro de los límites autorizados por la ley de presupuesto prorrogada. Además, la Secretaría de Hacienda de la Nación aprobó la autorización de endeudamiento necesaria para el programa, y las letras cuentan con garantía por afectación de recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

En cuanto a condiciones técnicas, las letras a descuento se emitieron con precio resultante del proceso licitatorio; las series a cupón variable estipulan una tasa referenciada en la TAMAR más un margen fijo (4,50% o 5,00% anual según serie). La forma de integración aceptó efectivo y determinadas letras en especie; la liquidación operará a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, agentes de liquidación y la Caja de Valores, donde se depositarán los certificados globales. Se prevé además solicitar el listado en BYMA y la negociación en A3 Mercados, permitiendo contratación en mercados locales y, eventualmente, en el exterior.

La resolución aclara que los gastos y comisiones vinculados a las emisiones serán imputados al presupuesto prorrogado 2023 y establece reglas de recompra anticipada, tratamiento impositivo y jurisdicción aplicable. La Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público actuó como agente de cálculo y fue la encargada de conformar la adjudicación e informar a la Tesorería el resultado de la licitación. Con esta colocación, la Provincia busca cubrir necesidades estacionales de caja y gestionar vencimientos dentro del programa autorizado para 2025.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

REDES SOCIALES

Cristina Kirchner: "Argentina sin estado de derecho y con la cancha inclinada"

La exmandataria lanzó un posteo en su cuenta de X cuestionando la causa Cuadernos de las Coimas y aprovechó para criticar el rumbo económico del gobierno nacional.

NOTICIAS MÁS VISTAS

El puerto de MDQ, a la deriva: director salpicado por casinos clandestinos y un reinado de maltratos

Mensaje festivo al que dice "boludeces", masterclass del líder y Plan B por los sillones

¿Vuelve el aislamiento por COVID? Una provincia aconseja barbijo y distancia social

Paritaria con sabor a poco: gremios salieron sin oferta y con reclamos pendientes

Los números de PBA en rojo y los tironeos para conseguir recursos

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET