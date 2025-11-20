20 de noviembre de 2025
REDES SOCIALES
Cristina Kirchner: "Argentina sin estado de derecho y con la cancha inclinada"
La exmandataria lanzó un posteo en su cuenta de X cuestionando la causa Cuadernos de las Coimas y aprovechó para criticar el rumbo económico del gobierno nacional.
Cristina Kirchner, quien actualmente se encuentra en prisión domiciliaria, lanzó un nuevo posteo cuestionando la causa Cuadernos de las coimas, afirmando que los mismos fueron "fabricados".
"Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guión", se lee en las primeras líneas de la publicación.
"Las pericias oficiales confirmaron que los Cuadernos Truchos no fueron escritos: fueron fabricados", destacó la ex-mandataria.
Sobre la causa, la cual se encuentra en juicio actualmente, también afirmó: "La semana pasada el Juez Federal Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que, como siempre dijimos, son truchos".
Sobre el final del mensaje, lanzó un cuestionamiento: "¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?"
Además, en los característicos posdata de sus publicaciones, lanzó una crítica hacia el gobierno relacionada al CyberMonday: "Mientras tanto y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday. Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones"