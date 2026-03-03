Volver | La Tecla Informe Especial 3 de marzo de 2026 NACION VS. MUNICIPIOS

Por Hernán Sánchez

La disputa librada a tasazo limpio

El Gobierno de Milei publicó lo que le cobra cada distrito del país a las actividades productivas. Los intendentes bonaerenses reaccionaron. Qué carga tiene cada uno en la Provincia. El efecto en las empresas.

