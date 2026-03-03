La disputa librada a tasazo limpio

El Gobierno de Milei publicó lo que le cobra cada distrito del país a las actividades productivas. Los intendentes bonaerenses reaccionaron. Qué carga tiene cada uno en la Provincia. El efecto en las empresas.
En otra de las tantas medidas inéditas que generan ruido, fundamentalmente en el ámbito político, el Gobierno Nacional abrió un portal en el cual se detallan las tasas a la producción y el comercio que se cobran en cada distrito del país. Con un agregado, invita a los contribuyentes s denunciar tributos locales que puedan considerarse excesivos o irregulares. En la página https://www.argentina.gob.ar/, Portal Oficial del Estado Argentino, está el link https://www.argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales, donde aparecen las tasas que distintos municipios cobran a hipermercados, entidades financieras, industrias, producción primaria y la controvertida Tasa Vial en la carga de combustible.
Los intendentes, sobre todo los peronistas del Conurbano, lo tomaron como otro ataque a las autonomías municipales. Desde el gobierno de Javier Milei defienden la difusión de lo que cobra cada distrito a las actividades productivas, bajo el concepto de que no corresponden en la mayoría de los casos, y de ser absolutamente necesarias debieran ser iguales en todos. Mientras, comerciantes y empresarios sacan cálculos de dónde les convendría trabajar para tributar menos y optimizar ganancias. La guerra entre Nación y comunas, que no es nueva, suma capítulos y tensiones.
La semana pasada, ni bien se lanzó el portal que está bajo su órbita, el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, protagonizó un duro cruce a través de la red social X con la diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza. En la difusión de la página web, el funcionario escribió: “Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas”.
En un largo posteo, la legisladora camporista contragolpeó con los tapones de punta al iniciar el texto con un “te crees vivo @madorni pero la cara te vende”. Para después detallar: “El gobierno nacional le debe $14,7 billones a la Provincia de Buenos Aires, cumplan con lo que es de los habitantes de este lugar. Ustedes abandonan todas las obligaciones que tienen con el pueblo en seguridad, en obras públicas, etc. y los gobiernos municipales dan respuesta a las necesidades de la gente ante esta ausencia y abandono de Nación. Cerraron los dispositivos locales de prevención de adicciones, los de salud mental, no hay vacunas, ¿A dónde quieren llegar? ¿Cómo sería esta realidad, ya de por sí difícil, sin la organización de la comunidad junto a los municipios? ¿Cómo imaginan la prestación de servicios mínimos sin financiamiento?“
“Los recursos locales cada vez son más escasos por el desfinanciamiento a las provincias y por la caída de la actividad. Cuando hablamos de una industria en la que la mitad de las máquinas están paradas, hablamos de recaudación que se pierde también a nivel municipal ¿Pretenden llevarnos al sálvese quien pueda y como sea? Está claro que hacen falta muchas cortinas de humo para tapar tanto desastre y que vos sos un CARADURA también”, agregó. En otro mensaje, la quilmeña, quien de alguna manera tomó la voz cantante de los jefes coomunales, acusó que “quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y las familias, hundirnos en recaudación para endeudarnos”.
“Mayra, acá la única que se cree ‘viva’ sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta desde que asumió sacar al país del desastre en el que tus diferentes gobiernos lo dejaron. Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, 211% de inflación anual, cepo cambiario, default con importadores, aumento de deuda pública, intermediarios políticos que se quedaban con la comida de los pobres, vacunatorio VIP, inseguridad por doquier y a su líder presa por corrupción” retrucó Adorni.
Meses atrás, el cruce fue entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el alcalde de Pilar, Federico Achával. “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la ASU (Asociación de Supermercados Unidos), es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”, posteó en X “Toto” Caputo para cuestionar el aumento de Tasa de Protección Ambiental en ese distrito, rechazada por los supermercadistas.
En declaraciones al diario Clarín, Achával dijo que “para bajar las tasas, el Gobierno nos tiene que bajar el IVA. Porque más allá de las tasas como concepto en los municipios, lo que nos parece importante es discutir la cuestión tributaria de fondo en la Argentina”. Se quejó porque “los municipios cada vez recibimos más competencias, salud, educación, seguridad, obra pública. Y para hacer frente a toda esa demanda, necesitamos justamente poder recaudar para llevar adelante nuestra gestión de gobierno”, sin dejar de mencionar que dejaron de recibir partidas desde la Nación.
Pero no sólo los intendentes peronistas confrontan con la gestión libertaria. El Juzgado Federal de San Nicolás acaba de fallar en favor del municipio de Pergamino, gobernado por Javier Martínez del PRO, en la demanda iniciada para que se declare inconstitucional la resolución del ninisterio de Economía de la Nación que prohibía cobrar tasas municipales en las facturas de servicios, como por ejemplo la luz. Si bien no es sobre una actividad productiva, esta resolución también causó mucha controversia.
El fallo del juez Carlos Villafuerte Ruzo declara “la inconstitucionalidad de la Resolución 267/2024”, y no es el primero. Ya en julio de 2025 Cámara Federal de San Martín le dio la razón a la presentación de Moreno, gobernado por la peronista Mariel Fernández, que impugnó la resolución de Caputo, quien en este asunto parece que no deja de recibir noticias negativas.
Ahora bien, no se trata solamente del conflicto entre el Gobierno y los intendentes, sino que están involucrados los privados alcanzados por los tributos municipales. Si aumentan las tasas se ve reflejado en el precio final de los productos. Lo reconoció el gerente de la Federación de Empresarios de Combustible de la República Argentina (FERCA), Fernando Rolando. Fue contundente al sentenciar que “si hay tasas más altas, el precio sube y afecta al consumidor que carga nafta”. Los empresarios también sufren de esta situación, “debido a que el monto a abonar en concepto de tasa municipal es mayor”, subrayó.
Por su parte, Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia, fue más allá y reconoció que en los primeros meses del año realizó un relevamiento donde se indicó que los aumentos en las tasas varían entre un 30 y un 50%. También recriminó por subas en la energía eléctrica, pero el principal problema gira en torno a la caída en el consumo por parte de la población: “El tema acá es hasta dónde puede soportar el bolsillo del trabajador. Esto es lo que ocurre. Hoy tenemos familias endeudadas con la tarjeta de crédito y eso afecta a nuestro normal funcionamiento”.
En este marco, hay actividades que pueden correrse de un lugar a otro en busca de pagar menos carga impositiva. Si bien hay ejemplos puntuales al respecto, tampoco existe un relevamiento exhaustivo de estos movimientos, aunque crece la mirada de los empresarios acerca de aquellos distritos con más o menos carga impositiva. Y, en ese sentido, la simple movida de Nación de publicar el mapa de las tasas expone abiertamente los números y quiénes son más caros o más baratos a la hora de pensar en una inversión.
"Es la manera que encontramos de suplir la ausencia del Gobierno"
La diputada provincial de Fuerza Patria e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, fue la primera en subirse al ring para confrontar con el Gobierno Nacional por las tasas municipales. La dirigente de La Cámpora fue contundente al sentenciar que “es la manera que encontramos para poder suplir la ausencia de un Gobierno Nacional cruel e insensible para atender las necesidades de las y los vecinos”. También recordó la importante deuda que mantiene Milei con la Provincia, pidió que cumplan con lo “que les corresponde por ley” y sentenció: “Abandonan todas las obligaciones que tienen con el pueblo en seguridad, en obras públicas, etc. y los gobiernos municipales dan respuesta a las necesidades de la gente ante esta ausencia”.
“Los municipios debemos organizarnos junto a la comunidad para superar la realidad cada vez más difícil a la que nos someten las políticas de Milei y sus funcionarios, que no las está pagando la casta, que cada vez está mejor, sino los trabajadores, que cada vez están peor”, sostuvo. Respecto a la creación del mapa, la intendenta en uso de licencia aseguró que lo lanzaron “para hacer denuncias contra los municipios, pero al igual que con todo lo que ocurre y que afecta a las y los vecinos, no hay ningún tipo de devolución ni comunicación entre Nación y las comunas”.
“Nos atacan a través de los medios y de las redes, pero no existe un intercambio concreto”, aseguró Mayra. Por su parte, también marcó su postura sobre por qué se cobran los tributos en el distrito: “Los porcentajes que se aplican son valores mínimos pero que en su conjunto, al municipio le sirven para dar una asistencia y solución a las demandas diarias de cada barrio y de cada vecino, que hoy se ven afectadas por el abandono total de la presencia del Estado Nacional”.
"Hay empresas de todos los rubros que cambian de locación por las tasas"
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) marcaron un fuerte estancamiento en la actividad económica del sector, pero destacaron un atributo de esta medida que impulsó el Gobierno Nacional: “Parece positivo para poder difundir el nivel de tasas que tiene cada distrito”.
También resaltaron las charlas que mantienen desde la Confederación con las autoridades locales, pero cuestionaron la postura contra la baja en las tasas municipales. “El diálogo con los intendentes siempre existe, pero son impermeables a la necesidad de mejorar la recaudación ampliando la base tributaria y bajando tasas. La evasión es muy alta y no se combate”, dijeron desde CAME. Y marcaron que hay una gran cantidad de comercios que debieron mudarse de municipio debido al alto costo de los tributos locales: “Sí, hubo casos y sigue habiendo casos de empresas de todos los rubros que deciden cambiar su radicación motivadas por el nivel de tasas. Sobre todo las que afectan la rentabilidad”. “Tenemos un buen vínculo y se realizan acciones conjuntas en varias actividades. La relación es de colaboración”, sentenciaron desde CAME respecto al diálogo con el Gobierno Nacional. Sin embargo, la producción industrial pyme cayó un 6.8% interanual, mientras que las ventas minoristas también tuvieron una caída del 5.2% interanual en diciembre, de acuerdo a los últimos datos que brindó la Confederación durante el mes de febrero. En esa línea, no dudaron en demostrar las complejidades para el sector debido a la recesión y a la caída de la producción a nivel nacional: “Actividad comercial y productiva muy estancada desde abril del 2025, no viendo en lo inmediato ningún factor que pueda cambiar ese estado”.
"El mapa es valioso porque fortalece la transparencia fiscal"
El intendente en uso de licencia de Tres de Febrero y director de la Agencia de Seguridad Migratoria, Diego Valenzuela, apoyó la publicación del mapa de tasas municipales porque “es una herramienta institucionalmente valiosa porque fortalece la transparencia fiscal y permite comparar objetivamente las distintas realidades tributarias locales”. Y subrayó que “la autonomía municipal implica también responsabilidad en la administración de los recursos, y este tipo de instrumentos contribuyen a que los vecinos, comerciantes e inversores cuenten con información clara para la toma de decisiones. La transparencia es un principio básico de una gestión moderna.Tres de Febrero es un distrito donde las tasas municipales bajan desde hace ya varios años“.
Valenzuela sostuvo que “fue el resultado de un proceso sostenido de mejora en la calidad del gasto público. Trabajamos en la modernización administrativa, la digitalización de trámites, la optimización de contratos y la priorización del gasto en funciones esenciales. Esto permitió reducir costos operativos del Estado y trasladar esa eficiencia al esquema tributario, sin afectar la prestación de los servicios municipales”.
Aseguró que “un esquema tributario más previsible y razonable genera condiciones favorables para el desarrollo económico local. En los últimos años se incrementó la cantidad de habilitaciones comerciales, la radicación de nuevas actividades y la inversión privada en distintos sectores del distrito”.
“Cada municipio tiene su propia estructura y sus propias decisiones de política pública, pero la transparencia contribuye a mejorar la calidad de la gestión en general. Desde nuestra perspectiva, el desafío es avanzar hacia administraciones más eficientes, con equilibrio fiscal y servicios de calidad para los vecinos”, cerró.
"Los aumentos van del 30% al 50%"
El titular de la Federación de Almaceneros, Fernando Savore, mostró su preocupación por el aumento en las tasas en el último tiempo. Explicó cómo impactan estos tributos y cómo es la realidad del sector.
Sentenció: “Nosotros tenemos un WhatsApp que integran colegas de todo el país. Cuando preguntamos cuánto aumentaron, llegamos a la conclusión de que la variable está entre un 30 y un 50%”.
Remarcó que el mayor problema del sector se basa en la caída del poder adquisitivo de la población, que impacta en las ventas: “El tema acá es hasta dónde puede soportar el bolsillo del trabajador. Hay familias endeudadas con la tarjeta de crédito”. También detalló cómo es el diálogo con los distritos: “Vos tenés al municipio, todos se ponen la capa de defender al pueblo, pero cuando se trata de pasar la nueva factura, la van a hacer igual. Si uno ve las razones del municipio, tal vez sean viables, Porque también tienen costos que enfrentar. Pero también los tenemos nosotros”.
"Hablamos con intendentes y bajaron la tasa vial"
El gerente de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA), Fernando Rolando, se refirió a la problemática por las tasas municipales y la publicación del mapa por parte del gobierno. Sostuvo que a la Federación “le parece adecuado” y añadió: “Todo lo que ayude a la transparencia- en este caso fiscal- ayuda al ciudadano y al empresario. Sobre todo en la toma de decisiones, las tasas pasan a ser un factor a tener en cuenta cuando uno radica un negocio o en las inversiones para ampliarlo”. También reconoció que han tenido diálogos con algunos intendentes y lograron “que bajen o suspendan las tasas viales que distorsionaban el mercado”.
“Tasas más altas impactan en los precios de los combustibles, por lo tanto terminan perjudicando al vecino que carga. Y a los empresarios y trabajadores, ya que en muchos casos la gente elige cargar en distritos donde no existen y los precios son más baratos. Esto tratamos de explicar en dichas reuniones, en algunos casos hemos tenido éxito, como en Vicente Lopez, San Isidro, Esteban Echeverria y Tres de Febrero; en otros no lo hemos logrado”, sentenció el gerente de FECRA.
Recordó el caso de la estación de servicio ubicada en General Madariaga, donde se aplica la tasa vial del 3% correspondiente a Pinamar. Allí sentenció: “Hay casos que una calle separa estaciones que tienen o no tasa vial, lo cual impacta en precios más caros, perjudicando a todos los habitantes, empleados y empresarios, sólo por estar en un distrito u otro”.
Fue comprensivo a la hora de entender que “las nuevas localizaciones, tienen en cuenta la carga impositiva para definir inversiones. En eso ayuda tener información no sólo de tasa vial, sino de seguridad e higiene, servicios generales, que en algunos casos tienen diferencias sustanciales”.