Miércoles, 19 noviembre 2025
Nacionales
19 de noviembre de 2025
ASÍ CUALQUIERA

La pegó gracias a Santilli: Catalán cobrará 140 millones de sueldo

El ex ministro del Interior recaló en YPF. Dejó la cartera al asumir el “Colo”. Guillermo Francos también fue designado en el directorio de la petrolera estatal.

Dejar el cargo de ministro del Interior para que asuma Diego Santilli fue una verdadera “pegada” para Lisandro Catalán. Al menos, en términos de ingresos. El exministro fue designado en el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), con un sueldo de 140 millones de pesos por mes.

De esta manera, Catalán recala en la petrolera estatal tras haber reemplazado a Guillermo Francos en la cartera de Interior. Francos “saltó” entonces a la Jefatura de Gabinete, pero renunció y ahora también ocupa una silla en el directorio de la empresa del Estado argentino.

El presidente de la Nación, Javier Milei, fue el encargado de nombrar a Catalán como director de YPF, al igual que lo hizo con Francos, aunque no queda claro si también el ex jefe del gabinete de ministros cobrará ese suculento salario.

Catalán, que además es el presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, reemplaza en el sillón de director a Carlos Bastos, un hombre del riñón de Domingo Cavallo, quien fuera ministro de Economía durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa y también uno de los héroes de Milei, hasta que cayó en desgracia tras criticar la política económica del libertario.

De esta manera, apenas dos semanas después de dejar el cargo de ministro, Catalán se aseguró la continuidad dentro del gobierno mileísta, sin preocupaciones económicas. Ahora, dicen, se concentrará en buscar la gobernación de Tucumán.
 

