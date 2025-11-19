Volver | La Tecla Nacionales 19 de noviembre de 2025 ASÍ CUALQUIERA

La pegó gracias a Santilli: Catalán cobrará 140 millones de sueldo

El ex ministro del Interior recaló en YPF. Dejó la cartera al asumir el “Colo”. Guillermo Francos también fue designado en el directorio de la petrolera estatal.

