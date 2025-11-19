19 de noviembre de 2025
GLADIADOR
Kicillof con el caballo ganador y dardos contra Milei: “No puede ser que no hablen de Libra”
El Gobernador presenció la victoria de The Gladiator’s Hat en el Gran Premio Dardo Rocha, que se corrió por el aniversario de La Plata. También apuntó contra Milei por la criptoestafa: “Tiene que aclararse. No puede ser que no hablen”, dijo.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se mostró hoy distendido durante la celebración de un nuevo aniversario de la capital provincial, La Plata, y fue una de las figuras más relevantes presentes en la carrera del Gran Premio Dardo Rocha, que se corre para esta ocasión.
En el Hipódromo platense, Kicillof se tomó una foto junto al jockey Eduardo Ortega Pavón, jinete de The Gladiator’s Hat (“El Sombrero del Gladiador”), el caballo que cruzó en primer lugar la marca de llegada, con varios cuerpos de ventaja por sobre el resto de los animales, y se alzó así con el premio de 150 millones de pesos.
De esta manera el Gobernador fue parte de los festejos por el 143º cumpleaños de la ciudad de las diagonales, que tuvieron como centro un show musical con destacadas bandas en la céntrica Plaza Moreno, a un lado de la cual se encuentra la Municipalidad y al otro, la imponente Catedral de La Plata. El cierre, a cargo de Él Mató a un Policía Motorizado, un grupo nacido en la ciudad que logró proyección nacional.
Consultado durante la celebración del Gran Premio, Kicillof se refirió a las conclusiones de la comisión investigadora del affaire Libra en el Congreso, que apuntan a una responsabilidad del presidente de la Nación, Javier Milei, en lo que resultó ser una criptoestafa.
“Hay que investigar a quienes lo fomentaron, a quienes lo permitieron y a quienes se enriquecieron con esto. Lamentablemente, está involucrado el mismísimo Presidente como partícipe necesario”, dijo el mandatario. “Se tiene que investigar a fondo y hay que encontrar a los responsables.”
“Esto empapa a todo el país. Tiene que aclararse. No puede ser que no hablen, que no expliquen y que no se sepa adónde fue toda esa guita”, manifestó.
Respecto del tratamiento en la Legislatura provincial de la ley de presupuesto para 2026, insistió en la necesidad de que se apruebe también el proyecto de financiamiento, que implica la autorización para tomar deuda por más de 3600 millones de dólares.