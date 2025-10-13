Apps
Lunes, 13 octubre 2025
Argentina
Buenos Aires
13 de octubre de 2025
IMPACTO

Los gremios docentes bonaerenses se pliegan al paro de Ctera

Los sindicatos que integran el Frente de Unidad provincial se suman a la medida de fuerza por 24 horas dispuesta a nivel nacional para este martes 18 de octubre. El impacto en la Provincia.

Docentes de la provincia de Buenos Aires pararán este martes 14 de octubre por 24 horas, en el marco de una protesta que a nivel nacional impulsa la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para reclamar al Gobierno de Javier Milei mejores condiciones laborales.

Bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”, los gremios dan continuidad a un plan de lucha que comenzaron la semana pasada con clases públicas, radios abiertas y actividades espacios públicos de todo el país.

La medida de fuerza de mañana incluirá una Marcha Federal Educativa, de la que participarán todos los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que integran Suteba, FEB, Amet (técnicos), Sadop (colegios privados) y Udocba.“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, Ctera reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal. Porque defender la educación pública es defender la Patria”, señaló la entidad gremial en un comunicado.

Los principales ejes del reclamo son::
  • Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
  • Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
  • Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas.
  • Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.
  • Mejoras salariales y laborales para las y los trabajadores de la educación.
  • Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes. 

Buenos Aires

