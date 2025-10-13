Volver | La Tecla Informe Especial 13 de octubre de 2025 DESARROLLO POLEMICO

Por Juan Pablo Carvajal

juampa82

Pinamar 2050: un plan bajo sospecha

El proyecto para duplicar la población estacional y habilitar torres de hasta 25 pisos enfrenta denuncias por un entramado político-empresarial y posibles irregularidades en torno a un codiciado predio

Compartir