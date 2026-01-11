Se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a su relación luego de más de 15 años juntos. La decisión fue tomada de común acuerdo antes de que finalizara el año, aunque ambos resolvieron pasar las Fiestas en familia.



Macri y Awada se casaron el 16 de noviembre de 2010 en una celebración que reunió a familiares y a más de 400 invitados. Fruto de esa relación nació Antonia, hoy de 14 años. La pareja se había conocido en 2009 en un exclusivo gimnasio del barrio porteño de Barrio Parque, cuando Macri se desempeñaba como jefe de Gobierno de la Ciudad. Él tenía entonces 50 años y ella, 35.



Durante el último fin de semana, Awada —activa en redes sociales— compartió en su cuenta de Instagram imágenes de sus vacaciones familiares en la Patagonia, en las que no aparece Macri. La publicación volvió a alimentar las versiones que circulaban desde fines de 2024 y comienzos de 2025 sobre una posible crisis matrimonial, impulsadas por viajes y apariciones públicas por separado.





Fuentes del entorno del ex mandatario y actual titular del PRO confirmaron este domingo la separación y remarcaron que se trató de una decisión consensuada tras más de una década y media de convivencia. Allegados a la pareja coincidieron en que, pese a la ruptura, ambos priorizaron pasar juntos la Navidad y el Año Nuevo.



En su momento, Awada había sido consultada por los rumores de crisis y los había desmentido públicamente. Tras las Fiestas, la ex primera dama continuó con su descanso sin precisar el destino, mientras que Macri tiene previsto emprender en los próximos días un nuevo viaje a Europa.

