Kicillof entre revueltas internas, el peronismo sin manija y una gira pospuesta

ultima detalle para lo que será la apertura del 154º Período Legislativo en un momento en que encuentra una serie de conflictos que se reiteran, pero emergen otros que son una novedad. Al internismo permanente con La Cámpora se le sumó el desplante de gremios afines y el de un intendente cercano. El GPS hacia la Casa Rosada recalculó coordenadas ante un peronismo estallado en todo el país.El lunes 2 de marzo el Gobernador brindará su discurso ante lay ya comenzó a cursar las invitaciones a legisladores, funcionarios, intendentes y diversos dirigentes para las 17. El acontecimiento estará marcado por algunas particularidades que lo diferencian de los años anteriores.El principal es que ese díay en el que también podrían sumarse estatales y judiciales de no prosperar las negociaciones salariales abiertas. Será la primera vez desde que se encuentra al mando de la provincia de Buenos Aires que no inicie con normalidad el ciclo lectivo.Desde, que integra el, hacen un doble juego para surfear la ola entre las demandas legítimas de sus representados ante salarios por el piso y su devoción a la gestión provincial. A diferencia de la FEB, el sindicato que conducese encarga de remarcar que es una medida de fuerza contra el Gobierno nacional.Lano tuvo más remedio que dar lugar a la bronca de los trabajadores y las asambleas departamentales ratificaron por unanimidad el rechazo a la oferta de aumento de 3% para febrero. Por eso, mandataron a la Comisión Directiva a que realicen paro total de actividades.Por su parte,encontró una salida elegante al reclamo de los estatales y pusieron el foco en una propuesta que ejecute el Gobierno bonaerense conpara costear el ahogo financiero de Nación. “Deben pensarse iniciativas de cara a la apropiación de mayores niveles de renta de los que más tienen en nuestro territorio provincial. Sólo por mencionar algunas: aumentar el impuesto inmobiliario rural, cobro adicional para inmuebles dentro barrios cerrados, impuesto adicional al inmueble urbano ocioso, fortalecimiento del impuesto a la herencia, entre otros”, indicaron.En la Provincia no desconocen la situación conflictiva y le bajan el tono al conflicto ya que. El detalle, en todo caso, es que el acercamiento será con las conducciones y no con la totalidad de los estatales, docentes y judiciales que cada vez rechazan más la política gremial llevada a cabo de alineamiento con el Gobierno.Desde la Gobernación adelantaron aque este 2026 no tienen previsto realizar un acto afuera de laluego del mensaje de Kicillof en el recinto legislativo. En principio no se espera que desplieguen un escenario en la Plaza San Martín y se invite a movilizar a los sectores que bancan al Gobernador con militancia y banderas.La decisión se da en medio de una situación en que. El enojo evidente con sus dirigentes no sólo se expresa en los ministerios, sino también por los canales de WhatsApp de cada sindicato. Incluso, en las redes sociales de los gremios suelen cerrar la posibilidad de comentar a los posteos en los que anuncian acuerdos con el Gobierno.El fin semanaante lo que dio a conocer La Política Online sobre el enojo de. El intendente de La Plata se quedó con las ganas de presidente ely no pudo ocultar su disgusto con el Gobernador. La jugada del alcalde tuvo un próximo paso que fue el de enviar un mensaje a sus pares kicillofistas para reiterar: “Siempre estuvimos y estaremos con la conducción y liderazgo de nuestro gobernador y futuro presidente Axel Kicillof”. El recado concluyó con la frase:El lunes, en medio de la tormenta interna, Alak se hizo presente en la Residencia del Gobernador y mantuvo una reunión con el primer mandatario.. Para completar la movida, al día siguiente, se mostró junto a Fernando Gray, el mandamás de Esteban Echeverría, enemistado con La Cámpora.En los pasillos de la Gobernación una voz le dijo a este medio que admiten que. La lectura existente es que hizo el movimiento para dar cuenta de su disgusto, pero con la idea de sostener algún lazo de diálogo., sentenciaron tal como lo contótiempo atrás. Además, recordaron que Alak suele enviar mensajes a funcionarios para recordarle que banca a Kicillof, como así también hace con dirigentes kirchneristas para decirles que no se olvida deMientras avanza el proceso electoral del PJ bonaerense, en el círculo íntimo del Gobernador comentan que. Lo que tienen en mente, por el momento, es cumplir con los pasos administrativos y cuando sea pertinente tener la primera reunión del Consejo Provincial. Las especulaciones sobre una foto conen un acto con mística peronistas se diluyen por el momento.Sin embargo,. En todo caso, plantea esperar hasta después del 15 de marzo, día en que se realizarán los comicios internos en los distritos en lo que se dirime la conducción local de los PJ. Así, con todos los lugares definidos, dar cuenta de una foto de unidad.El debate por laexpuso más la crisis del peronismo en todo el territorio y dejó fortalecido ay compañía. En plena sesión en la Cámara de Diputados se conoció una foto del ministro de Trabajo, Walter Correa, en una reunión a principios de febrero con el diputado misionero, Alberto Arrúa, que dio quorum y votó a favor de la medida esclavista., dijeron desde el kicillofismo al responsabilizar a La Cámpora por la difusión de la imagen., afirmaron visiblemente molestos.Kicillof tenía previsto iniciar en marzo su gira por las distintas provincial del país para llevar elcomo principal alternativa a. No obstante, la coyuntura política lo lleva a evaluar con mayor detenimiento sus próximos pasos y las recorridas pasarían para la segunda mitad daño. “Es un contexto difícil”, manifestaron en el entorno del mandatario y apuntaron a los conflictos que tienen los PJ en las provincias del norte., consideraron.El martes Kicillof reunió a los diputados nacionales que forman parte del MDF en su despacho para repasar algunas tareas y caracterizaciones sobre lo que se vendrá en el Congreso.fueron de la partida. Según trascendidos, no está en los planes juntar a todos los de Fuerza Patria como sí pasó durante la primera gestión provincial., dijeron desde el kirchnerismo sobre el encuentro del gobernador con los legisladores de su sector. Asimismo, completaron: “Lo normal es primero armar tu espacio para luego ser gobernador o presidente del PJ. Este primero es gobernador y presidente del PJ para luego armar su espacio”.En este marco, Kicillof prepara su discurso para abrir el período de sesiones ordinarias en la Legisladores sin muchas novedades.ni tampoco pedidos claros a los legisladores. El contraste de modelo de gobierno con el de Milei estará presente y también un repaso de gestión en medio de la multimillonaria quita de fondos de Nación a los bonaerenses.