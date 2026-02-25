25 de febrero de 2026
NOTA DE TAPA
Los jefes comunales de la Quinta y Sexta alzan la voz
Los jefes comunales de diferentes espacios políticos hablan sobre los temas principales en la Provincia. El Gobierno nacional, la gestión bonaerense, boleta única y reelección indefinida, en agenda.
Por Andrés Sosa, Francisco Messina, Juan Pablo Carvajal, Javier Garbulsky y Sebastián Lalaurette.
La provincia de Buenos Aires atraviesa un 2026 en un contexto económico nacional en crisis, una gestión provincial en aprietos y una agenda política convulsionada. Además, deben hacerle frente al cotidiano en sus distritos al recibir las principales demandas de los vecinos.
Desde La Tecla se consultó a una treintena de alcaldes peronistas, radicales, vecinalistas, libertarios y del PRO para tener de primera mano una lectura desde el territorio. Cinco preguntas para cada dirigente en torno a la coyuntura del país y del territorio bonaerense.
También se abordó dos temas centrales para la vida política y electoral: la boleta única y la reelección indefinida. Las respuestas, de las más variadas, brindan un termómetro certero de lo que pasa por abajo.
Preguntas
1¿Qué perspectivas tiene para este 2026?
2¿Qué espera de la gestión de Axel Kicillof?
3¿Está de acuerdo con la implementación de la boleta única?
4¿Y con la reelección indefinida de intendentes?
5¿Cuáles son las principales demandas del municipio?
Intendentes de las Secciones Quinta y Sexta
Javier Andrés, Adolfo Alsina (UCR)
1 Las perspectivas son preocupantes. Atravesamos un contexto de caída de actividad económica, que impacta en la coparticipación. Eliminaron impuestos coparticipables que eran una fuente clave de financiamiento para los municipios.
2 Espero seguir trabajando de manera coordinada con la gestión de Kicillof. Más allá de pertenecer a espacios políticos distintos, quienes tenemos responsabilidades institucionales tenemos la obligación de cooperar para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Es clave que la Provincia continúe acompañando.
3 Estoy de acuerdo con la implementación de la BUP. Es un sistema que demostró más transparencia, equidad y eficiencia en los procesos electorales recientes, y que fortalece la confianza de la ciudadanía en los resultados
4 No estoy de acuerdo con la reelección indefinida. La alternancia en el poder es un valor democrático fundamental, que fortalece las
instituciones y evita la concentración del poder.
5 Las demandas están vinculadas a varios frentes. La salud se ha vuelto más costosa para las familias y para el sistema público. También los caminos rurales, los servicios públicos en general, y la seguridad y vigilancia.
Esteban Reino, Balcarce (UCR)
1 En este 2026, las perspectivas ojalá que sean las mejores, pero estamos muy preocupados por la recesión que hay, que influye en la coparticipación. Al no haber consumo, tenemos una merma en la coparticipación que nos puede llegar a complicar. Ojalá que a partir de uno o dos meses esto se revierta.
2 Esperamos tener más recursos para seguridad, que IOMA pueda normalizar su servicio y además que nos pueda pagar a los municipios las deudas que tiene, lo mismo que el IPS.
Me parece que tiene que haber un reordenamiento de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento económico y financiero de la Provincia porque eso también nos está jugando muy en contra a los municipios.
3 Creo que la BUP fue una prueba que se hizo y fue exitosa, rápida, ágil, más transparente, los partidos chicos pueden tener más control. Ees algo que debería implementarse en la Provincia y estoy totalmente de acuerdo, es moderno y es lo que se viene, además del ahorro económico que significa.
4 Creo que no se puede hacer una ley y cambiarla cada dos años, cada cuatro años, de acuerdo a la conveniencia de los gobernantes de turno. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que haya un cambio de ley en cuanto a las reelecciones indefinidas.
5 Las demandas han crecido exponencialmente, sobre todoen salud, en seguridad. Tratamos de, con recursos propios que son limitados, ver cómo hacemos una reconstrucción de pavimentos. Además de cuestiones de salud, educación. Estamos haciendo un hospital nuevo y eso lleva recursos.
Myriam Mongay, Lezama (UCR)
1 Percibo la imposibilidad de realizar grandes obras públicas, o de continuar con
las que está en marcha. Desde el gobierno local aspiramos a mantener los servicios
esenciales de calidad, el orden y la transparencia en las cuentas públicas municipales y estar cerca de los/las vecinos/as con políticas públicas para abordar las problemáticas sociales actuales, que son muchas en un municipio de la provincia de Buenos Aires.
2 Espero que el Gobierno bonaerense, el Ejecutivo, sostenga el diálogo con los intendentes que no somos de su espacio político, en pos de concretar los proyectos planificados desde hace mucho tiempo.
3 Desde siempre mi partido, la Unión Cívica Radical, viene proponiendo la reforma para instaurar definitivamente la Boleta Única de Papel (BUP). Es urgente implementarla en el territorio de la Provincia, porque estamos en pleno siglo XXI y no podemos seguir con un sistema vetusto como el que rige hasta el momento.
4 No estoy de acuerdo, considero que la reelección indefinida no es sana. Fundamentalmente porque no poner un límite a las reelecciones atenta contra el espíritu republicano y daña a los sistemas democráticos como el de nuestro país y nuestra provincia.
5 Las principales demandas que recibe el municipio por parte de los vecinos son, fundamentalmente, habitacionales. Y también hay una gran demanda de creación de fuentes de trabajo con empleo genuino y todo lo referido a la atención de la Salud de la población.
Alfredo Fisher, Laprida (UxP)
1 No soy muy optimista. Creo que este 2026 será un año difícil para la República Argentina en general, y peor aun para las provincias a las que el presidente Javier Milei les
restringe ilegalmente el flujo de fondos con fines politico/electorales.
2 Esperamos que el gobernador (Axel Kicillof) siga acompañando a los municipios de la provincia de Buenos Aires|. Además, que consiga los recursos para sostener rutas, hospitales, escuelas y dispositivos de seguridad provincial en el contexto del retiro del estado nacional.
3Sobre esta modificación considero que la boleta partidaria tradicional le dió al sistema electoral argentino y bonaerense una gran confiabilidad nacional e internacional, cambiar lo que funciona no siempre es aconsejable.
4 Estoy en desacuerdo con la limitación anticonstitucional respecto a la reelección de los intendentes.
5 La necesidad de viviendas creo que es la más sentida. Hoy también se suman la
dificultad de llegar a fin de mes y el acceso al trabajo.
Francisco Echarren, Castelli (UxP)
1 Las expectativas que tengo como intendente peronista para 2026 son que la provincia de Buenos Aires y los 135 municipios podamos defender a nuestra gente del ajuste y la crueldad de las políticas neoliberales del presidente Javier Milei.
2 De la Gestión de Axel espero más audacia que nunca para avanzar en un esquema económico justo, que nos permita tener recursos para defender a los que menos tienen.
3En lo personal creo que fue buena la experiencia de la Boleta Única en las últimas elecciones generales, la verdad es que funcionó muy bien.
4 El de las reelecciones indefinidas de intendentes es un tema que está en la agenda y que habrá que discutir profundamente. En lo personal creo que dos mandatos está bien, son suficientes.
5 Las principales demandas de nuestros vecinos tienen que ver con la obra pública, la dificultad para acceder a los remedios, lo mismo que son los alimentos. Y por
supuesto, la cuestión del trabajo, con el cierre de empresas y el despido de miles de trabajadores. En cuanto a este tema, es llamativo que la gente nos pida más a los intendentes
mientras apoya con su voto la motosierra de Milei.
Pablo Barrena, Lobería (UCR)
1 Esperamos que este año que comienza sea mejor que el 2025. Para los municipios del interior la existencia de un presupuesto nacional y uno provincial genera mayor previsibilidad.
2 Como toda gestión tiene sus claroscuros. En lo personal valoro la apertura al diálogo de Kicillof, pero carece de potencia politica para afrontar las reformas estructurales que necesita la provincia en Educación, Salud e Infraestructura vial, por mencionar algunas.
3 En las últimas elecciones funcionó muy bien a nivel nacional, así que estoy plenamente de acuerdo con su implementación también en la provincia de Buenos Aires.
4 Todos aquellos que tenemos responsabilidades políticas tenemos que solucionarle los problemas a la gente, no a los dirigentes. No hay que modificar la ley, estoy a favor de la República y en contra de las rereelecciones indefinidas.
5 Las principales demandas de los vecinos de Lobería pasan, hoy por hoy, por la Vivienda, el Trabajo, la Salud y varias cuestiones vinculadas a los servicios de Transporte. Entre éstas últimas puedo mencionar las rutas, los ferrocarriles y el reclamo de mejoras en el
transporte de pasajeros.
Agustín Neme, General Pueyrredón (LLA)
1 Las perspectivas para Mar del Plata en 2026 son positivas, aun en un contexto económico complejo. Hemos tomado una decisión clara: generar condiciones para que el sector privado invierta y genere empleo. Este año elevamos un RIGI local para fomentar las inversiones productivas.
2 De la gestión de Axel Kicillof esperamos equidad y justicia para los vecinos de General Pueyrredón. En estos seis años perdimos 8 puntos de coparticipación, lo que impacta directamente en los recursos municipales. Además, creemos que Punta Mogotes debería volver a estar bajo administración municipal.
3 Sí. La boleta única de papel fue una experiencia positiva para los electores y forma parte de una reforma electoral necesaria. Fue una decisión impulsada por Javier Milei que aporta transparencia, previsibilidad y un ahorro significativo para el Estado. Modernizar el sistema electoral fortalece la democracia y genera reglas más claras para todos.
4 El límite a las reelecciones indefinidas fue una reforma que impulsó María Eugenia Vidal y que acompañamos convencidos. Creemos que la alternancia es saludable para el sistema democrático. Renovar liderazgos, generar nuevas miradas y evitar la perpetuación en el poder fortalece las instituciones.
5 Los vecinos son muy claros en lo que nos piden: cercanía y soluciones concretas. No nos piden grandes discursos ni debates abstractos. Nos piden arreglar el bache, mantener la limpieza, mejorar la luminaria, más seguridad. En definitiva, volver a la fuente: ocuparnos del día a día. La gestión municipal empieza en el metro cuadrado de cada vecino.
Lisandro Matzkin, Coronel Pringles (PRO)
1 Mis expectativas son moderadamente buenas. Creo que se van a empezar a ver los resultados de un plan económico que ordenó las cuentas públicas y que apuntan a la reactivación económica de los sectores productivos. Tengo expectativas
positivas.
2 Hay buena relación provincia-municipio. Pese a pertenecer a espacios distintos, podemos trabajar bien. Hay diferencias ideológicas importantes, pero hemos podido
llevar adelante estos seis años de
gestión haciendo muchas cosas.
3 Estoy recontra de acuerdo con la BUP. Es la evolución del sistema democrático, la boleta sábana es completamente anacrónica. Viene a mejorar la calidad de la democracia.
4 No estoy de acuerdo con la reelección indefinida, me parece que el sistema actual es lo mejor para la democracia, creo en la alternancia. Creo que la reelección indefinida es un error para la República y para la democracia.
5 Las demandas están en seguridad y salud. La seguridad es responsabilidad provincial que
intentamos mejorarla. En salud hay muchas deficiencias en coberturas de las obras sociales y eso está presionando mucho sobre el sistema de salud municipal.
Rodrigo Aristimuño, Coronel Rosales (Uxp)
1 Es un año difícil, donde hay que administrar de manera muy prudente los recursos. No sabemos ni cuánto vamos a pagar de servicios básicos. Tenemos que garantizar a las más de mil familias que dependen del municipio, así que lo primero que hay que hacer es congelar los salarios de los funcionarios y priorizar el pago de los trabajadores.
2 Axel nostrò una capacidad de gestión extraordinaria en momentos difíciles. Hace lo imposible para gobernar la Provincia, y para acompañar a los 135 intendentes, así que seguramente va a seguir en esa línea, con una construcción también de una alternativa para el 2027.
3 La BUP no fue útil, creo que le sirve solamente a algún sector, pero no a la gente.
4 Estoy de acuerdo con que con los intendentes nos podamos postular las veces que nos tengamos que postular. Creo que fue una norma creada en un momento más tribunero que efectivo. Los intendentes son elegidos por su gente y tengo compañeros intendentes que tienen muchísimos mandatos porque hacen bien las cosas y porque sus vecinos los eligen, así que estoy convencido que es una discusión para dar.
5 Tenemos que resolver el tema del agua y la cloaca. Hay que trabajar fuertemente como lo venimos haciendo con ABSA y con Infraestructura para resolver un problema estructural, que fue agravado después del 7 de marzo con la tormenta. Sin eso va a ser muy difícil poder proyectar nuestro espacio político para seguir gobernando, así que es fundamental resolver ese tema.
Esteban Santoro, General Madariaga (UCR)
1 Este 2026 será muy complejo desde lo económico. La caída en la recaudación de impuestos coparticipables impacta en las arcas municipales y limita la capacidad de
respuesta del Estado local. Mantenemos la expectativa de que la economía comience a
recuperarse durante el año.
2 Esperamos que la gestión de Kicillof cumpla con las responsabilidades de la Provincia en áreas sensibles como la seguridad. Que IOMA mejore la calidad de sus prestaciones, porque cuando eso no ocurre genera mayor presión sobre el sistema de salud pública.
3 Creemos que la BUP es un horizonte hacia el cual debemos avanzar. Pero hay sectores de la población que manifiestan cierto temor a equivocarse al momento de votar o a no saber cómo usarla. Además de debatir su implementación, será clave trabajar en la capacitación a los ciudadanos.
4 Estoy de acuerdo con la reelección indefinida. Debe ser el pueblo quien elija a sus dirigentes, sin restricciones que limiten esa decisión democrática. Veo que se menciona mucho los mandatos de los intendentes y no de otros funcionarios, como jueces y fiscales.
5 El municipio cumple un rol central: brinda servicios públicos esenciales como la recolección de residuos, el arreglo de calles, colabora mucho con la seguridad yes el principal prestador de salud en nuestra comunidad. Vemos una incongruencia grande en el planteo del Gobierno nacional cuando cuestiona lo que cobran los municipios en concepto de tasas.
Matías Nebot, Saavedra (vecinalista)
1 Las perspectivas están muy marcadas por la situación económica general, pero también por la realidad de la Provincia y el esquema de coparticipación, que impacta de forma directa en los recursos que reciben los municipios. Este año apuntamos a un presupuesto austero, que nos permita gobernar con responsabilidad, priorizando el correcto funcionamiento de los servicios básicos, el acompañamiento de las familias del distrito, el pago de los sueldos de los trabajadores municipales y el sostenimiento de la estructura local.
2 Espero una gestión de acompañamiento y de trabajo articulado con los municipios. En nuestro caso venimos trabajando con distintas áreas de la Provincia, y eso nos permitió, por ejemplo, terminar las viviendas que se habían iniciado en la gestión anterior y avanzar en distintos proyectos que hoy son una realidad para nuestros vecinos.
3 Estoy de acuerdo con la implementación de la
boleta única. Es una herramienta que apunta a modernizar el sistema electoral y fortalecer la transparencia del proceso.
4 No estoy de acuerdo con la reelección indefinida. Creo que en democracia las instituciones deben estar por encima de las personas. Los cargos son responsabilidades temporales que otorga la ciudadanía, no posiciones
permanentes.
5 Hoy las principales demandas del municipio están vinculadas a la vivienda y al trabajo, y eso no es casualidad, es el reflejo directo de la situación económica que atraviesa el país.
Diego Reyes, Puan (PRO)
1 Estamos esperando una reactivación económica que haga crecer la economía, que eso genere mayor recaudación impositiva y que nos aumente la masa coparticipable, lo cual nos aumentaría la coparticipación que nos llega a los distritos.
2 Yo tengo que llevar adelante el orden en mi distrito y me tiene que alcanzar o tengo que hacer lo mejor posible en lo que me llega de coparticipación, que es una ley. Después yo no puedo depender de la provincia para que mi distrito se desarrolle o no.
3 Con la Boleta Única, voy a estar de acuerdo siempre todo en lo que el ciudadano se pueda manifestar más libremente. Como un fiel defensor de la democracia creo que es necesario darle la misma posibilidad a alguien, a mí que soy intendente, como a una persona que se quiere presentar por primera vez.
4 No estoy en desacuerdo, creo que sí hay que transparentar cada vez más. La gente tiene que tener la posibilidad de elegir a que ellos consideren, y después también hay una realidad,si yo hace dos años que gobierno y si yo tengo las mismas energías, las mismas ganas y considero que le puedo seguir dando cosas a mi distrito, me presentaré nuevamente.
5 Creo que hay que tener una regionalización mayor en cuanto a la generación de empleo, después cada distrito manejamos unas cuestiones más micro, pero creo que la generación de empleo en un sistema productivo, en mirar ciertos mercados que se puedan exportar y demás, no depende de un solo municipio, sino una cuestión de integración regional.
Hernán Arranz, Monte Hermoso (UxP)
1 Las perspectivas con este gobierno nacional son bastante malas. Sin obra pública, con una inflación para nada frenada como dicen y particularmente después de una temporada de verano bastante mediocre desde lo económico, vamos a tener que reforzar la atención médica y contener a cada vez más familias desde nuestro lugar.
2 De la gestión del gobernador espero lo mejor, sabiendo que está muy limitado producto de la asfixia que sufre y el no cumplimiento de las obligaciones económicas del gobieno nacional. Así y todo esperamos termine las obras inconclusas en nuestro distrito.
3 La boleta única demostró agilidad. Tengamos en cuenta que en la ejecutiva hay muchos más cargos y categorías por ende habría que ver si es igual de ágil.
4 Me parece que la renovación hace muy bien y que no necesariamente una sola persona tiene que estar si o si a la cabeza. La no reelección indefinida compromete a los dirigentes a crear grupos mejor formados y cuadro políticos jóvenes, y justamente estos, con la posibilidad real de ser. Estoy en desacuerdo con la reelección indefinida porque dos mandatos bastarían, más de eso la gente se cansa y el dirigente también, las sociedades cambian mucho en 8 años. Se necesita gente joven para entenderla.
5 Estamos limitados económicamente producto de la baja en coparticipación, ya que se calcula de una manera y la reslidad inflacionaria es otra y ese cálculo en municipios turísticos es injusto.