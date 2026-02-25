Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de febrero de 2026 NOTA DE TAPA

Los jefes comunales de la Quinta y Sexta alzan la voz

Los jefes comunales de diferentes espacios políticos hablan sobre los temas principales en la Provincia. El Gobierno nacional, la gestión bonaerense, boleta única y reelección indefinida, en agenda.

Compartir