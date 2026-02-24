Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de febrero de 2026 DISPARO DE LARGADA

Diputados mete primera con la mira puesta en el reparto de las comisiones

La Cámara baja se prepara para sesionar este martes con algunos temas que comienzan a marcar el 2026. Mientras miran de reojo lo que sucede en el Senado, buscarán avanzar en acuerdos entre el oficialismo y la oposición.

