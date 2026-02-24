24 de febrero de 2026
DISPARO DE LARGADA
Diputados mete primera con la mira puesta en el reparto de las comisiones
La Cámara baja se prepara para sesionar este martes con algunos temas que comienzan a marcar el 2026. Mientras miran de reojo lo que sucede en el Senado, buscarán avanzar en acuerdos entre el oficialismo y la oposición.
En la Cámara de Diputados la convocatoria es para el martes 24. El objetivo formal es retomar la actividad luego del extenso debate de fin de año por el proyecto de ley de Financiamiento impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, avanzar con la conformación de comisiones y tratar temas pendientes en el recinto.
La jornada del martes arrancará a las 10 con el encuentro de labor parlamentaria. Dos horas más tarde, a las 12, está convocada la sesión. En ese marco, podrían incorporarse sobre tablas distintos proyectos de declaración impulsados por los bloques, vinculados a actividades cuya fecha sea anterior a abril.
También está en evaluación incluir iniciativas sobre ludopatía que ya tuvieron tratamiento en comisión y que, de no avanzar, podrían perder estado parlamentario. Por el momento no está definido si se presentará un despacho consensuado o si llegarán al recinto textos por separado.
Durante la sesión se someterá a votación una reforma del reglamento interno para redefinir la integración de las comisiones y permitir la adecuación de su número de miembros. Además, se dispondrá la creación de una comisión específica de Ludopatía y la fusión de algunas comisiones existentes.
Con el inicio del período ordinario, los cuerpos quedarán formalmente constituidos con representantes de cada bloque, en proporción a la composición actual de la Cámara.
La última sesión en Diputados fue el 16 de diciembre, cuando juraron Manuel Passaglia (Hechos); María Silvina Nardini y José Ignacio Rossi (Fuerza Patria); y María Fernanda Coitinho (LLA). También se formalizaron las vicepresidencias para Matías Civale (UCR) y Blanca Alessi (Unión y Libertad).
Panorama complejo en el Senado
La próxima sesión está prevista para el jueves 26, pero la tensión interna en el peronismo continúa por la definición de autoridades para el nuevo período legislativo. Las diferencias entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro persisten, incluso tras la aceptación de Axel Kicillof para presidir el Partido Justicialista bonaerense.
En ese escenario, la vicegobernadora Verónica Magario no logra encauzar un consenso interno. En el medio, el oficialismo no consiguió acordar ninguna autoridad y una serie de proyectos relevantes perdieron estado parlamentario.
El kirchnerismo impulsa que Sergio Berni presida el bloque y que Mario Ishii ocupe la vicepresidencia primera. A su vez, el sector referenciado en el intendente de José C. Paz pretende que Ayelén Durán continúe en el lugar que hoy está en discusión.
Además, el camporismo busca quedarse con la Secretaría Administrativa, actualmente en manos de Roberto Feletti, alineado con Magario. En la Presidencia del Senado interpretan que esa demanda forma parte de una negociación más amplia que podría incluir la Prosecretaría Administrativa, ocupada por Martín Di Bella.
A esto se suma la vacante que dejó el fallecimiento de Luis Lata, secretario Legislativo, un lugar que también podría entrar en la mesa de negociación. Sin embargo, hasta el momento no hay acuerdo dentro del oficialismo.
“No convocó al bloque todavía la vicegobernadora”, deslizó una fuente oficialista. Desde el kirchnerismo esperan que Magario reúna a los senadores para resolver las definiciones pendientes.
En tanto, desde el massismo y el kirchnerismo apuntan al Senado como el ámbito donde se traban los proyectos y, en tono irónico, sugieren que Kicillof debería pedir explicaciones a la vicegobernadora.