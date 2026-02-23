23 de febrero de 2026
PREVIA
La Legislatura arranca esta semana: cargos, comisiones y una interna en loop
Diputados y Senado tienen actividad esta semana, pero el reparto de autoridades y la diputada del peronismo demoran definiciones. La oposición espera que el oficialismo se ordene para avanzar con los lugares que le corresponden.
La Legislatura bonaerense retoma la actividad la esta semana con sesiones previstas en ambas cámaras. Sin embargo, el eje no estará puesto en la agenda legislativa sino en la definición de autoridades y el reparto de cargos, en un contexto atravesado por la disputa interna del peronismo.
En la Cámara de Diputados la convocatoria es para el martes 24. El objetivo formal es retomar la actividad luego del extenso debate de fin de año por el proyecto de ley de Financiamiento impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, avanzar con la conformación de comisiones y tratar temas pendientes en el recinto.
No obstante, tanto desde el oficialismo como desde la oposición admiten que hasta ahora no hubo avances concretos, más allá de conversaciones informales. Por eso, se espera que en los próximos días se reactiven reuniones formales para definir nombres y destrabar acuerdos.
La última sesión en Diputados fue el 16 de diciembre, cuando juraron Manuel Passaglia (Hechos); María Silvina Nardini y José Ignacio Rossi (Fuerza Patria); y María Fernanda Coitinho (LLA). También se formalizaron las vicepresidencias para Matías Civale (UCR) y Blanca Alessi (Unión y Libertad).
En el Senado el panorama es más complejo. La próxima sesión está prevista para el jueves 26, pero la tensión interna en el peronismo continúa por la definición de autoridades para el nuevo período legislativo. Las diferencias entre La Cámpora y el Movimiento Derecho a Futuro persisten, incluso tras la aceptación de Axel Kicillof para presidir el Partido Justicialista bonaerense.
En ese escenario, la vicegobernadora Verónica Magario no logra encauzar un consenso interno. El oficialismo no consiguió acordar ninguna autoridad y, en el medio, proyectos relevantes perdieron estado parlamentario.
El kirchnerismo impulsa que Sergio Berni presida el bloque y que Mario Ishii ocupe la vicepresidencia primera. A su vez, el sector referenciado en el intendente de José C. Paz pretende que Ayelén Durán continúe en el lugar que hoy está en discusión.
Además, el camporismo busca quedarse con la Secretaría Administrativa, actualmente en manos de Roberto Feletti, alineado con Magario. En la Presidencia del Senado interpretan que esa demanda forma parte de una negociación más amplia que podría incluir la Prosecretaría Administrativa, ocupada por Martín Di Bella.
A esto se suma la vacante que dejó el fallecimiento de Luis Lata, secretario Legislativo, un lugar que también podría entrar en la mesa de negociación. Sin embargo, hasta el momento no hay acuerdo dentro del oficialismo.
“No convocó al bloque todavía la vicegobernadora”, deslizó una fuente oficialista. Desde el kirchnerismo esperan que Magario reúna a los senadores para resolver las definiciones pendientes.
Mientras desde la Gobernación cuestionan la demora en la aprobación de leyes, en el kirchnerismo y el massismo destacan que en Diputados las iniciativas avanzan sin mayores obstáculos. Ambos sectores apuntan al Senado como el ámbito donde se traban los proyectos y, en tono irónico, sugieren que Kicillof debería pedir explicaciones a la vicegobernadora.