La Legislatura arranca esta semana: cargos, comisiones y una interna en loop

Diputados y Senado tienen actividad esta semana, pero el reparto de autoridades y la diputada del peronismo demoran definiciones. La oposición espera que el oficialismo se ordene para avanzar con los lugares que le corresponden.

