Valenzuela y Bullrich visitaron Mar del Plata para impulsar la reforma laboral

El exintendente de Tres de Febrero, actualmente en uso de licencia y referente de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, acompañó a la senadora nacional y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, en una visita a la ciudad de Mar del Plata, donde desarrollaron una agenda de actividades vinculadas a la promoción de la reforma laboral y el diálogo con actores del sector productivo.

La recorrida incluyó un encuentro en el tradicional Torreón del Monje, del que participaron empresarios y dirigentes del espacio libertario. Previamente, Valenzuela y Bullrich mantuvieron una reunión con emprendedores de la zona sur de la ciudad, en el parador Mute, ubicado en el área del Faro. Allí intercambiaron opiniones sobre desarrollo urbanístico, turístico y de emprendimientos en esa región de Mar del Plata.

Más tarde, ambos dirigentes participaron de un encuentro con representantes de la Cámara Pesquera, donde abordaron los cambios que el Gobierno nacional busca introducir en la reforma laboral y su impacto en el sector productivo.

La agenda continuó con un conversatorio abierto centrado en los ejes de empleo, producción y la necesidad de generar condiciones que fomenten el trabajo en el ámbito privado. Durante la actividad, Bullrich expuso sobre el proceso de elaboración de la reforma laboral y la posibilidad de incorporar modificaciones a partir del diálogo con distintos sectores, incluidos los gremios. Valenzuela ofició de moderador del encuentro, del que también participaron el intendente de General Pueyrredón, Agustín Neme, y el exjefe comunal Guillermo Montenegro, actualmente en uso de licencia.





En ese marco, Bullrich se refirió a la apertura del oficialismo a recibir propuestas de cambios, aunque marcó límites claros. “Vamos a aceptar cambios, con la condición de que sea una ley para cambiar; si no, nos quedamos con lo que hay. Los cambios no pueden trascender una línea en la que volvés a lo mismo. Estamos dispuestos a hablar con la CGT si vienen con una propuesta de cambios”, sostuvo.

La jornada concluyó con una visita a la nueva sede de la heladería Lucciano’s, también ubicada en el Torreón del Monje, donde dialogaron con los propietarios de la firma sobre su proceso de expansión, que incluye aperturas en distintos puntos del país y en el exterior.