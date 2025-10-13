Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de octubre de 2025 SIN CONTROL

Brutal ataque a una adolescente en un boliche reaviva el debate por la inseguridad en La Plata

Una menor fue golpeada salvajemente por un grupo de jóvenes dentro y fuera de un local bailable del centro platense, ante la pasividad del personal de seguridad y los testigos. El caso se suma a una ola de violencia que sacude a la ciudad, donde crecen los robos, las entraderas y la indignación vecinal por la falta de respuestas oficiales.

