Brutal ataque a una adolescente en un boliche reaviva el debate por la inseguridad en La Plata
Una menor fue golpeada salvajemente por un grupo de jóvenes dentro y fuera de un local bailable del centro platense, ante la pasividad del personal de seguridad y los testigos. El caso se suma a una ola de violencia que sacude a la ciudad, donde crecen los robos, las entraderas y la indignación vecinal por la falta de respuestas oficiales.
Una adolescente fue brutalmente agredida por un grupo de jóvenes durante la madrugada del viernes, en un boliche ubicado en la calle 49 entre 6 y 7, en pleno centro de La Plata. El ataque, que comenzó dentro del local bailable y continuó en la vía pública, fue registrado por testigos y difundido en redes sociales. En las imágenes se observa cómo varias chicas golpean a la víctima, que se encontraba en el suelo, mientras el personal de seguridad y los presentes no intervinieron para detener la violencia.
La pelea, que habría comenzado por motivos aún desconocidos, se tornó cada vez más violenta. Una de las agresoras se arrodilló y propinó una serie de golpes en el rostro de la víctima, quien no pudo defenderse. Solo una joven intentó intervenir, pero fue apartada por la atacante. La brutal escena continuó en la calle, donde la menor fue nuevamente golpeada y pateada en la cabeza y el cuerpo hasta quedar inmóvil. Finalmente, fue trasladada al Hospital Rossi con heridas en la cabeza y las costillas, donde permanece internada.
La madre de la víctima radicó la denuncia y pidió justicia, mientras que hasta el momento no hay detenidos. Testigos aseguran que la seguridad del boliche actuó tardíamente y que nadie intentó separar a las jóvenes hasta que la agresión se desbordó en la vereda. La situación generó un fuerte repudio en redes sociales y volvió a encender las alarmas sobre la violencia juvenil y la falta de control en locales nocturnos de la ciudad.
El hecho ocurre en un contexto de creciente inseguridad que preocupa a los platenses. En lo que va de 2025, los episodios de violencia —entre ellos robos armados, entraderas y homicidios— se multiplicaron, mientras la gestión municipal insiste en que las cifras oficiales muestran una mejora. Sin embargo, la percepción ciudadana es muy distinta: el 68% de los vecinos considera que la situación empeoró respecto al año pasado y denuncia la ausencia de presencia policial en los barrios periféricos.
Casos recientes como el asesinato de la niña Kim Gómez, de 7 años, durante un robo en Altos de San Lorenzo, o las entraderas a jubilados, aumentaron el malestar vecinal. “Los platenses no se sienten más seguros, aunque las estadísticas digan otra cosa”, advirtió el concejal Diego Rovella, quien cuestionó la falta de patrullajes y el cierre de garitas en plazas. Mientras tanto, los vecinos continúan movilizándose en distintos barrios bajo el lema “La Plata, tierra de nadie”, reclamando medidas urgentes ante una inseguridad que no deja de crecer.