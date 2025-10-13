13 de octubre de 2025
IMPACTO
“La angustia es insoportable”: el agua no cesa y mantiene a productores en vilo
Las intensas lluvias dejaron caminos intransitables y rutas anegadas en el sudeste bonaerense. La tambera Andrea Passerini relató entre lágrimas cómo debieron trasladar la producción en tractor.
La situación climática volvió a golpear con fuerza al sector rural de Balcarce. Este domingo, la productora tambera Andrea Passerini compartió un video en redes sociales donde se la ve trasladando la leche en un tractor, entre campos inundados y caminos convertidos en ríos. “Más paisajes filmados desde el tractor que llevó hoy nuestra leche hasta donde pudo entrar el camión. La angustia es insoportable”, expresó con visible desesperación.
Las imágenes reflejan el impacto de las lluvias que azotan la región desde el sábado por la noche y que, según los registros oficiales, ya superan los 54 milímetros en el casco urbano. Los caminos rurales están prácticamente intransitables, lo que dificulta la actividad diaria de los productores, en particular de los tambos, que deben garantizar la recolección y traslado de la leche.
Mientras tanto, los productores rurales enfrentan un panorama crítico. “No sabemos hasta cuándo vamos a poder seguir. Todo está bajo agua, los animales están complicados y los caminos desaparecieron”, contó Passerini a medios locales, en un testimonio que resume el drama que viven cientos de familias del interior bonaerense.
Cuenca Hídrica del Río Salado en acción
El intendente Daniel Stadnik ofició de anfitrión de las reuniones de los Comités de Cuenca Hídrica del Río Salado correspondientes a las Subregiones A3 y B3, que se desarrollaron en Carlos Casares con la presencia del Subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y del presidente de la Autoridad del Agua.
Stadnik, quien además preside la Subregión A3, encabezó junto a la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile —vicepresidenta del Comité—, el encuentro que reunió a los jefes comunales Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Sergio Barenghi (Bragado) y Salvador Serenal (Lincoln). Durante la reunión se analizó el estado de situación de cada municipio en un contexto de exceso hídrico, y se destacaron las acciones articuladas entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los distritos para mitigar el impacto de las lluvias.
En este marco, el Director Provincial de Hidráulica, Flavio Seiano, presentó las obras incluidas dentro del Programa de Manejo Hidráulico, con especial énfasis en el nodo Bragado. También participaron el Director de Caminos Rurales del Ministerio de Desarrollo Agrario, Jhonattan Sánchez Sosa, y el Director Vocal de la Autoridad del Agua, Máximo Lanzetta, quienes aportaron al intercambio técnico y estratégico.