“La angustia es insoportable”: el agua no cesa y mantiene a productores en vilo

JUEGOS BONAERENSES

Kicillof juega de local: un importante acto como trampolín político en la Quinta El gobernador encabezará este lunes la apertura de los Juegos Bonaerenses en Las Toscas, acompañado por Andrés “Cuervo” Larroque y Cristian Cardozo. Su visita ocurre en medio de un escenario electoral volatil que muestra a Fuerza Patria en ventaja y a un peronismo que se prepara para conmemorar, aunque por separado, el 17 de octubre.