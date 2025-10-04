Apps
4 de octubre de 2025
LEGISLATIVAS

Elecciones 2025: cuánto cobrarán los trabajadores del Correo Argentino

El gobierno nacional dispuso el pago de $195.000 para los empleados de la entidad que presten servicios en los comicios del 26 de octubre. Los detalles de la medida.

El Gobierno nacional activó el pago de un bono de $195.000 para los trabajadores del Correo Argentino que presten servicios durante las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre. La medida, que busca compensar la tarea electoral, se acordó en el marco de una negociación salarial con los gremios del sector.

El entendimiento fue alcanzado entre las autoridades del Correo Argentino y los sindicatos AATRAC, FOECYT y FEJEPROC, e incluye, además del bono, una serie de aumentos salariales escalonados.

El acuerdo establece un plus de $195.000 por trabajador en concepto de "movilidad electoral". Este pago se suma a un esquema de actualización salarial que incluye un 5,2% retroactivo de junio a septiembre, y aumentos del 1,1% para octubre y otro 1,1% para noviembre.

A pesar de la firma del acuerdo, la tensión por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios continúa. Desde la Asociación Argentina de Trabajadores de Correo y Afines (AATRAC) señalaron: "Reafirmamos nuestro compromiso de exigir condiciones laborales justas y salarios dignos ante la pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuestas del Gobierno. Reclamamos con firmeza paritarias libres que reflejen la realidad económica".

En una línea similar, la Federación de Empleados Jerárquicos y Profesionales del Correo (FEJEPROC) señaló que la propuesta, si bien busca minimizar el deterioro, "no recompone plenamente" el poder adquisitivo de los trabajadores.

