Nacionales 4 de octubre de 2025 LEGISLATIVAS

Elecciones 2025: cuánto cobrarán los trabajadores del Correo Argentino

El gobierno nacional dispuso el pago de $195.000 para los empleados de la entidad que presten servicios en los comicios del 26 de octubre. Los detalles de la medida.

