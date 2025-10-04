Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de octubre de 2025 INFORME

La coparticipación cayó en septiembre afectada por la baja de Bienes Personales

Según un informe del IARAF, las transferencias automáticas a provincias y CABA tuvieron una baja real del 10,3% interanual en el noveno mes del año. Sin el impacto de Bienes Personales, la variación habría sido positiva, con una suba del 1,8% real.

