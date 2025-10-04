Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de octubre de 2025 DILEMA PARA LLA

Con uñas y dientes: Espert resiste a las presiones y confirma que sigue en pie

El diputado liberal negó en redes sociales haber abandonado la competencia y aseguró su continuidad en La Libertad Avanza. Lo hizo luego de que circularan versiones sobre su salida de la lista bonaerense y tras una reunión con el presidente Javier Milei.

