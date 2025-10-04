4 de octubre de 2025
DILEMA PARA LLA
Con uñas y dientes: Espert resiste a las presiones y confirma que sigue en pie
El diputado liberal negó en redes sociales haber abandonado la competencia y aseguró su continuidad en La Libertad Avanza. Lo hizo luego de que circularan versiones sobre su salida de la lista bonaerense y tras una reunión con el presidente Javier Milei.
José Luis Espert, diputado nacional y primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, desmintió las versiones sobre una supuesta renuncia a su candidatura. Asimismo, mantuvo una reunión con el presidente, Javier Milei. Los vínculos con supuestos narcotraficantes golpean fuerte al oficialismo.
El economista salió al cruce de las especulaciones que circularon en redes sociales y medios, donde se mencionaba su posible salida de la lista oficialista en territorio bonaerense. La desmentida de Espert fue una respuesta directa al mensaje que Eduardo Feinmann había publicado minutos antes, en el que afirmaba: “Todo conduce a la renuncia de José Luis Espert”.
La publicación del legislador buscó despejar dudas y reforzar su continuidad en la contienda electoral. “Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!”, reiteró en su cuenta oficial, dejando sin efecto las versiones sobre su salida.
El presidente Javier Milei recibió esa misma noche al diputado en la Quinta de Olivos, en medio de la polémica por la relación de Espert con el empresario Federico “Fred” Machado, denunciado por narcotráfico.
La reunión se dio en una jornada de alta tensión política, que incluyó también un encuentro entre Milei y el ex mandatario Mauricio Macri. Según trascendió, Macri le habría pedido al jefe de Estado la salida de Espert como condición para acompañar al oficialismo.
Pese a las presiones internas y las dudas expresadas por referentes como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Espert ratificó públicamente su candidatura y su rol dentro del espacio libertario.
Con su mensaje, el actual presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados buscó poner fin a los rumores que dominaron la jornada y reafirmar su presencia en la escena política nacional.