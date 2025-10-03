Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de octubre de 2025 EN PERÚ

Audiencia de “Pequeño J”: dictan prisión preventiva con fines de extradición

En una audiencia en el juzgado de chilca se resolvió que Tony Valverde (“Pequeño J”) seguirá 9 meses detenido mientras se gestiona su envío para enfrentar la causa por el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena.

Compartir