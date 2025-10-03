3 de octubre de 2025
EL MIÉRCOLES
Buscan sacar a Espert de la presidencia de la comisión de Presupuesto
El peronismo pidió una sesión especial para el miércoles. En el temario figura la remoción del diputado y candidato de la presidencia de esa comisión clave. También van por Francos.
La Cámara de Diputados sesionará el miércoles próximo para tratar la remoción de José Luis Espert de la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda, tras su admisión de haber recibido un pago de 200.000 dólares que figura en una causa en la Justicia estadounidense como proveniente de una empresa vinculada al presunto narcotraficante Fred Machado.
El diputado, que encabeza la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del domingo 26, se negó a confirmar la existencia de esa transferencia hasta que fue revelada a partir de un documento del Bank of America, presentado en el juicio a Debra Mercer-Erwin, condenada por lavado, fraude y facilitación del narcotráfico.
El pedido de sesión especial fue presentado por el bloque de Unión por la Patria (UxP), y en el temario también figuran dos pedidos de interpelación al jefe del gabinete nacional, Guillermo Francos, con el objeto de iniciar la moción de censura, un procedimiento que podría derivar en su destitución del cargo.
La oposición busca quitar a Espert de la presidencia de la comisión de Presupuesto, una de las que resultan clave, por “incumplimiento de sus funciones”. A Franco también le achacan no haber cumplido con su deber por no haber reglamentado la ley de emergencia en discapacidad.