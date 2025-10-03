Volver | La Tecla Nacionales 3 de octubre de 2025 EL MIÉRCOLES

Buscan sacar a Espert de la presidencia de la comisión de Presupuesto

El peronismo pidió una sesión especial para el miércoles. En el temario figura la remoción del diputado y candidato de la presidencia de esa comisión clave. También van por Francos.

