Apps
Viernes, 3 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
3 de octubre de 2025
EL MIÉRCOLES

Buscan sacar a Espert de la presidencia de la comisión de Presupuesto

El peronismo pidió una sesión especial para el miércoles. En el temario figura la remoción del diputado y candidato de la presidencia de esa comisión clave. También van por Francos.

Buscan sacar a Espert de la presidencia de la comisión de Presupuesto
Compartir

La Cámara de Diputados sesionará el miércoles próximo para tratar la remoción de José Luis Espert de la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda, tras su admisión de haber recibido un pago de 200.000 dólares que figura en una causa en la Justicia estadounidense como proveniente de una empresa vinculada al presunto narcotraficante Fred Machado.

El diputado, que encabeza la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del domingo 26, se negó a confirmar la existencia de esa transferencia hasta que fue revelada a partir de un documento del Bank of America, presentado en el juicio a Debra Mercer-Erwin, condenada por lavado, fraude y facilitación del narcotráfico.

El pedido de sesión especial fue presentado por el bloque de Unión por la Patria (UxP), y en el temario también figuran dos pedidos de interpelación al jefe del gabinete nacional, Guillermo Francos, con el objeto de iniciar la moción de censura, un procedimiento que podría derivar en su destitución del cargo.

La oposición busca quitar a Espert de la presidencia de la comisión de Presupuesto, una de las que resultan clave, por “incumplimiento de sus funciones”. A Franco también le achacan no haber cumplido con su deber por no haber reglamentado la ley de emergencia en discapacidad.

 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

DIVISAS

Semana complicada: el dólar subió casi $100 a la espera del viaje de Caputo a EEUU

Pese al anuncio de una ayuda económica de los Estados Unidos, el dólar aumentó considerablemente esta semana. Hubo una fuerte intervención del gobierno durante esta semana, mientras que el Blue quedó debajo del oficial. Respaldo del FMI a Bessent

NOTICIAS MÁS VISTAS

Los municipales bonaerenses dicen basta: fuerte protesta contra un intendente peronista

Provincia dio el ok: cuáles son los feriados que se vienen en el mes de octubre

Kicillof activó el WhatsApp y envió un kit de campaña a los intendentes peronistas

Cada vez con menos representación

Rescate histórico: la Provincia paga vencimientos por $356 mil millones

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET