Semana complicada: el dólar subió casi $100 a la espera del viaje de Caputo a EEUU

CAMPAÑA ATR

Kicillof desembarca en La Feliz: agenda industrial y detalles sobre la reunión con CFK A 23 días de las elecciones nacionales, el gobernador bonaerense visita el Parque Industrial General Savio con un recorrido productivo y con la incógnita de qué sectores peronistas compartirán la foto. Hubo críticas a Espert y revelaciones sobre su charla en San José 1111