Las charlas subterráneas detrás de la caída del endeudamiento

Kicillof tendrá que esperar para tener el endeudamiento que tanto desea. Desde la oposición en la Legislatura se plantaron y solicitaron que se salden negociaciones pendientes para avanzar. El Senado sesiona con temas menores.

