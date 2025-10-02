2 de octubre de 2025
NUMEROS EN ROJO
IOMA en la mira: Nación reveló que la deuda con el Garrahan asciende a 5.700 millones
La cifra, actualizada al 30 de septiembre, fue expuesta por el vocero presidencial, Manuel Adorni. "Son datos que reflejan la absoluta hipocresía de quienes votaron la emergencia en discapacidad y marchan en nombre de la salud, mientras le deben plata a los hospitales", expresó
El vocero presidencial, Manuel Adorni, cargó contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la gestión provincial de Axel Kicillof por una deuda que supera los 5.700 millones de pesos con el Hospital Garrahan, uno de los principales centros pediátricos del país.
Las declaraciones se produjeron durante una conferencia de prensa de este miércoles en la Casa Rosada, donde Adorni también anunció cambios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En su exposición, Adorni reveló cifras actualizadas al 30 de septiembre, destacando que el IOMA adeuda 5.709 millones de pesos al Garrahan por servicios prestados a afiliados de la obra social provincial.
"Son datos que reflejan la absoluta hipocresía de quienes votaron la emergencia en discapacidad y marchan en nombre de la salud, mientras le deben plata a los hospitales que dicen defender y que claramente no lo hacen", afirmó el funcionario, en alusión a recientes protestas y medidas legislativas impulsadas por el peronismo bonaerense.
El vocero extendió su crítica al pasivo total de la Provincia de Buenos Aires con el sector salud, mencionando una deuda adicional de 425.000 millones de pesos con el Hospital SAMIC, otro referente en atención especializada.
Adorni subrayó la contradicción entre las demandas de actualización de prestaciones en el ámbito nacional y el incumplimiento en las jurisdicciones provinciales: "Es la hipocresía también de los que marchan por la actualización del nomenclador nacional de discapacidad, mientras en sus propias jurisdicciones pagan incluso mucho menos".
La denuncia llega en un contexto de tensiones entre el gobierno nacional y la administración de Kicillof, agravadas por recortes presupuestarios y debates sobre la financiación de la salud pública.
Fuentes del Garrahan confirmaron que la deuda acumulada afecta la operatividad del hospital, que atiende anualmente a más de 600.000 pacientes, la mayoría de bajos recursos, y depende en gran medida de pagos puntuales de obras sociales para sostener sus operaciones.
Desde el entorno provincial, aún no se emitió una respuesta oficial a las acusaciones de Adorni. Sin embargo, legisladores bonaerenses han calificado las declaraciones como un "ataque político" destinado a desviar la atención de los ajustes nacionales en el presupuesto de discapacidad.
El anuncio de Adorni sobre la ANDIS incluyó la apertura de dos nuevas sedes en el interior del país y la designación de autoridades.