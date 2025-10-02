Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2025 NUMEROS EN ROJO

IOMA en la mira: Nación reveló que la deuda con el Garrahan asciende a 5.700 millones

La cifra, actualizada al 30 de septiembre, fue expuesta por el vocero presidencial, Manuel Adorni. "Son datos que reflejan la absoluta hipocresía de quienes votaron la emergencia en discapacidad y marchan en nombre de la salud, mientras le deben plata a los hospitales", expresó

Compartir