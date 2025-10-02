2 de octubre de 2025
ATENCION
Promos especiales por el Día de la Madre: cómo se aplica
La billetera virtual del Banco Provincia anunció las nuevas promociones en el mes de octubre, con un sorpresa para aquellas familias que desean celebrar esa fecha tan especial.
Con el comienzo de un nuevo mes, Cuenta DNI sorprende a sus usuarios con nuevas promociones y descuentos en distintos rubros. En esta oportunidad, sorprendió con un beneficio especial para festejar el Día de La Madre.
Este mes se destaca una promoción de un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Además, continúa una jornada de ahorro en carnicerías y descuentos en ferias, comercios y garrafas.
Todos los beneficios de Cuenta DNI en octubre 2025
Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro gastronomía, con tope de $8000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.
Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.
Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos, sin tope de reintegro.
Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.