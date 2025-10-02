Apps
Jueves, 2 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
2 de octubre de 2025
ATENCION

Promos especiales por el Día de la Madre: cómo se aplica

La billetera virtual del Banco Provincia anunció las nuevas promociones en el mes de octubre, con un sorpresa para aquellas familias que desean celebrar esa fecha tan especial.

Promos especiales por el Día de la Madre: cómo se aplica
Compartir

Con el comienzo de un nuevo mes, Cuenta DNI sorprende a sus usuarios con nuevas promociones y descuentos en distintos rubros. En esta oportunidad, sorprendió con un beneficio especial para festejar el Día de La Madre.

Este mes se destaca una promoción de un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Además, continúa una jornada de ahorro en carnicerías y descuentos en ferias, comercios y garrafas.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en octubre 2025

Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro gastronomía, con tope de $8000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.  

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con tope de $4000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.  

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.  

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).  

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).  

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro.  

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos, sin tope de reintegro.  

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.  

 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ROSCA LEGISLATIVA

En un clima de tensión e incertidumbre, Magario porotea votos para el endeudamiento

El bloque de Unión por la Patria se reúne esta mañana y la vicegobernadora, Verónica Magario activa contactos con opositores y díscolos internos. La Libertad Avanza ya adelantó su rechazo, mientras la UCR y el PRO condicionan su apoyo a fondos para municipios y al Presupuesto 2026. La convocatoria está, pero nadie asegura que se lleve a cabo la misma.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Otra multinacional apaga las máquinas en la Provincia: casi 200 operarios despedidos 

Cumbre en la Gobernación y tensión legislativa por un endeudamiento trabado

Son candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires pero no se pueden votar

Cómo votar, doblar la boleta y contar los votos con la Boleta Única Papel

Discusión con La Cámpora: “Si no somos plurales en el peronismo va a ser muy difícil”

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET