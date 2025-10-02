Piñas, patadas y gritos: ataque en patota a la salida de un boliche
Un video de dos minutos que se viralizó en redes sociales muestra a un chico tirado en el suelo tratando de defenderse de los ataques de otro grupo, mientras que algunos intentaban defenderlo.
El alarmante episodio de extrema violencia ocurrió en Rincón de los Sauces, una localidad ubicada en el noroeste de la provincia neuquina. En las imágenes difundidas puede verse a un grupo de al menos diez jóvenes golpeando a otro en el piso.
La Policía reveló que el hecho no fue denunciado y, por lo tanto, no se inició una investigación al respecto: “Sobre ese video no tenemos denuncias ni conocimiento. El único hecho en el que tomamos intervención fue el de dos chicas jóvenes que se pelearon este domingo", dijo el comisario Juan Valenzuela, jefe de la comisaría 35, en diálogo con la radio neuquina LU5.
“Por ahí no hicieron la denuncia y ese puede ser el motivo. Si la Fiscalía hubiese tomado conocimiento, ya nos hubieran dado directivas para actuar”, aclaró Valenzuela.
Por otra parte, el portal Patagonia Press reveló que el clip corresponde a un hecho ocurrido en el mismo local bailable donde dos chicas se pelearon, y ese hecho si fue denunciado.
La batalla campal se desató a la salida de un boliche llamado VIP, al que habrían asistido los jóvenes involucrados. Hasta el momento, se desconoce qué fue lo que originó la violencia.
El jefe policial advirtió que este tipo de situaciones se repiten en Rincón debido a la cercanía de los dos principales locales bailables. “Mucha gente sale de uno e intenta ingresar al otro y, sumado al consumo de alcohol, se generan disturbios. Por eso es frecuente que recibamos llamados de emergencia”, explicó.